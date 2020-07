Le petit Spirou - la critique du film

Résumé : Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intégrera, dès la rentrée prochaine, l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire.

Critique : Parmi la profusion d’adaptations de bandes dessinées au cinéma, Le Petit Spirou peut s’enorgueillir de se hisser au rang des meilleures, sans doute grâce au talent de son scénariste Laurent Turner et de son réalisateur (également co-scénariste) Nicolas Bary qui n’a pas son pareil pour peindre l’univers du conte et du merveilleux au milieu d’enfants malicieux et de gentils méchants. Après Les enfants de Timpelbach d’après le roman d’Henry Winterfeld en 2008, puis Au bonheur des ogres largement inspiré du roman éponyme de Daniel Pennac en 2013, cette troisième transposition d’une œuvre pour enfants met cette fois à l’honneur le turbulent petit rouquin de la BD de Tome et Janry. Un casting haut en couleurs achève de donner ses lettres de noblesse à ce spectacle familial.

Copyright la belle Company/Appolo Films

Collant précisément au sujet de la BD, l’histoire nous en restitue les gags et l’ambiance chaleureuse et colorée. Les costumes soigneusement étudiés et les décors aux tons éclatants magnifiés par une réalisation fluide mettent en valeur l’esprit gentiment déjanté du scénario et nous embarquent dans une époque intemporelle. Caracolant entre légèreté et humour, aventures et candeur, ce conte narré à travers les yeux d’un enfant aborde des thèmes liés à l’enfance comme la découverte de l’amitié, les difficultés d’un premier amour mais aussi d’autres plus graves tels que la transmission tant filiale que professionnelle chère au réalisateur (Petit Spirou s’affranchira t-il finalement de cette lignée de grooms dont il est issu ?) et le transforme ainsi en un mille-feuilles savoureux qui régalera de la même saveur petits, moyens et grands.

Copyright la belle Company/Appolo Films

Si le film baigne avec tant d’aisance dans cette loufoquerie enfantine et fantaisiste, il le doit avant tout au naturel incomparable de son interprète principal. Sacha Pinault, au regard plein de malice et à la bouille constellée de tâches de rousseur, porte avec force ce personnage de garçon espiègle à la volonté inaltérable. Le duo qu’il compose avec Pierre Richard, au mieux de sa forme, en grand-père facétieux et coquin, illumine de leur complicité ce festival de joie de vivre, coloré et sympathique, au rythme énergique. Ce tandem de choix est juste à point complété de quelques personnalités dont le petit grain de folie rehausse la douce naïveté de cet univers enfantin, à commencer par François Damiens hilarant dans la peau de ce coureur cycliste raté devenu prof de sport par dépit, buveur de bière lourdaud et paresseux mais finalement touchant en amoureux transi de Melle Chiffre, (la charmante Gwendolyn Gourvenec) la prof de maths sexy. Philippe Katerine, quant à lui, prête son côté doux-dingue à l’abbé Langelusse, cet homme d’église joueur d’orgue fan de rock-métal, tendre et décalé. C’est du côté de la douce Natacha Régnier qu’il faudra chercher tendresse et compréhension.

La chanson de fin, une reprise chorale de Oh happy Day interprétée en français par Vianney clôt joyeusement ce film d’aventures ludique et plein d’entrain à voir en famille.