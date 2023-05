Le Procès Goldman - Cédric Kahn - critique

Résumé : En novembre 1975, débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l’icône de la gauche intellectuelle. Georges Kiejman, jeune avocat, assure sa défense. Mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale et rend l’issue du procès incertaine.

Critique : Ce Goldman est un homme désagréable. Là où il devrait faire profil bas, le prévenu en rajoute dans les provocations, les admonestations et les récriminations en tout genre. En même, l’accusé dit quelque chose de son époque : le souvenir encore sensible de l’après-guerre et de la barbarie nazie, le racisme dans cette France qui rentre peu à peu dans la première grande crise économique mondiale et une névrose de classe qui secoue la société bourgeoise. Cédric Kahn signe là l’un de ses plus remarquables longs-métrages. C’est un film où rien n’est laissé au hasard. On pourrait même penser qu’il y a une certaine paresse à filmer le déroulement d’un procès en assises. En réalité, c’est tout le contraire : la technique paraît si loin, l’image semble si évidente que l’on mesure indéniablement un réalisateur qui a gagné en nette maturité et exerce son art avec une expertise absolue.

Copyright Séverine Brigeot

Présenté en ouverture de la Quinzaine des Cinéastes à Cannes, le film de Kahn fait sensation. Le réalisateur parvient dans un format relativement court à rendre compte de la complexité de la matière juridique. L’œuvre déroule tous les évènements sensibles d’un jugement, sans se perdre dans des détails de procédure. On ressent les chavirements de l’accusation ou, au contraire, la partie civile et le procureur qui prennent de l’assurance. L’assemblée qui assiste au procès accompagne à coups de cris toutes les figures de style verbales que Pierre Goldman harangue à ses jurés. À la fois le destin que Goldman subira et la cruauté des échanges démontrent que derrière ce procès d’un meurtre, se joue une page sociétale et politique puissante. L’antisémitisme continue de répandre sa haine, le rejet de l’homme noir traverse les consciences, et la société n’est pas encore en capacité de questionner les barbaries nazies et les décennies de colonisation à travers le monde.

Copyright Séverine Brigeot

Cédric Khan a réalisé un film totalement virtuose. Et il s’agit bien d’un film de cinéma en dépit des apparences. Le réalisateur rejoue le format télévisuel de l’époque, si le procès avait dû être filmé. Les plans qui s’enchaînent, les mouvements imperceptibles de la caméra, les décors et la lumière témoignent d’un travail de fond sur la pertinence du cinéma pour raconter un tel procès. En vérité, Cédric Kahn dresse le portrait de toute une époque, tout en ne se cachant pas de dire quelque chose de notre période contemporaine où l’actualité récente démontre douloureusement, et de façon journalière, la montée de l’antisémitisme, et plus généralement du racisme en France. Voilà un film qu’il faut méditer, comme un avertissement à une démocratie qu’il faut sauver et un soin urgent à apporter à l’institution judiciaire, garante de l’ordre républicain.