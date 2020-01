Sortie DVD : Fête de famille de Cédric Kahn - la critique

Résumé : "Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de choses joyeuses." Andréa ne sait pas encore que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis trois ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.

Notre avis : Cédric Kahn, réalisateur désormais émérite, qui a conquis ses pairs et le grand public avec La Prière en 2018, nous invite aujourd’hui à table, pour une Fête de famille marquée par l’irruption inattendue de Claire. Le déroulement de l’anniversaire aurait pu être semblable à un long fleuve tranquille. Celui-ci déborde complètement de son lit. Emmanuelle Bercot, qui joue avec une justesse remarquable le personnage de Claire, figure au centre de l’attention, suscitant une pléthore d’interrogations, tout au long du film. Elle est, en effet, une sorte de revenante, après trois longues années durant lesquelles elle s’était volatilisée, ayant même laissé sa fille, heureusement recueillie et élevée par sa mère, Andréa. Cette maman formidable est campée par Catherine Deneuve, dont l’aura naturelle est un régal pour tout réalisateur. Cédric Kahn (qui a également un rôle dans le film) a été, au départ tout autant intimidé qu’impressionné de diriger une aussi grande actrice, figure iconique du cinéma français, et de jouer avec elle. Cependant, Catherine Deneuve est tout sauf inaccessible, et elle a su désamorcer toutes les inquiétudes du réalisateur. Elle a aussi été, par son expérience riche des tournages, une conseillère précieuse et prodigue.

Sur un plan purement technique, le metteur en scène nous explique sa manière de tourner Fête de famille : "Le film est composé en grande partie de plans-séquences, avec peu d’axes. La caméra ne bouge pas, le mouvement vient des personnages. Et quand le film s’installe, pour les scènes de repas par exemple, c’est l’inverse : le découpage prend le relais, crée le mouvement. Il y a aussi deux ou trois plans que je qualifierais de « mentaux », en particulier pendant le dîner, lorsque tout devient flou : c’est comme si on était à l’intérieur du cerveau de Claire, qui, à ce moment-là, semble totalement isolée du reste de la famille."

Ce film est aussi un huis clos théâtral, il obéit à la règle classique des trois unités. D’ailleurs, les enfants souhaitent proposer une pièce qui aurait pour personnages tous les membres de la famille. De son côté, un des frères de Claire veut filmer le repas pour en faire une archive, afin de ne pas laisser passer tout ce que le présent offre.

Ces moments de gaieté évoquent une famille ouverte à la créativité et dans laquelle tout le monde peut se prendre pour un enfant. Le poids d’une éducation psycho-rigide est totalement absent. La sauce entre comédie et tragédie prend merveilleusement bien.