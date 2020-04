Le Secret de Kanwar - Anup Singh - critique

Résumé : 1947. Partition de l’Inde et création du Pakistan. Umber Singh, un père de famille Sikh, est contraint de fuir son village et de tout abandonner derrière lui. Son dernier espoir est d’avoir un fils comme héritier. Mais sa femme donne naissance à une quatrième fille. Umber décide alors de changer la destinée de cet enfant en l’élevant comme un garçon et en « le » mariant à une jeune fille.

Notre avis : Le Secret de Kanwar est un film sur le déracinement et la perte d’identité qui en résulte. La création d’une nouvelle frontière géographique est ce qui brouille paradoxalement les frontières, celles d’une identité liée à un territoire comme celles du genre des individus et plus subtilement encore, celle entre le réel et l’illusion, entre le conscient et l’inconscient. Le thème de l’errance est ici traité par Anup Singh avec une grande sensibilité et un respect certain pour ses personnages. Les fantômes ne sont pas nécessairement ceux qui ont perdu la vie, et ceux qui errent sur la terre peuvent être faits de chair et d’os. C’est précisément avec une grande justesse que les acteurs incarnent ces personnages marchant sur le fil de rasoir : un père qui semble avoir perdu son âme en même temps que sa terre natale, interprété tout en nuances par Irrfan Khan ; et une jeune femme, Kanwar, élevée comme un garçon par son père, interprétée par Tillomata Shome, qui laisse voir peu à peu la vulnérabilité du personnage tout en mettant en avant son courage et sa détermination. Le Secret de Kanwar est une lutte pour l’identité, une lutte contre autrui mais aussi contre soi-même, comme nous l’indique la mise en scène, qui laisse progressivement le fantastique imprégner l’écran.

© Camino Filmverleih

Le film d’Anup Singh met également au centre de sa réflexion la condition de la femme dans une communauté sikhe aux codes immuables. Mère, épouse, fille, sœur, amie : plusieurs portraits de femmes sont ainsi esquissés par le réalisateur, qui donne à chacun de ses personnages féminins une profondeur permettant au spectateur de comprendre les contraintes qui les lient tout comme les motivations qui les animent. Kanwar, en étant élevée comme un garçon, assume les contraintes imposées aux femmes, mais également aux hommes de sa communauté. Le jeu sur la porosité entre les genres n’intervient cependant pas que par le seul biais du personnage de Kanwar. Comme s’il souhaitait montrer l’ambivalence de la tradition sikhe - suivant laquelle couper ses cheveux est interdit - le réalisateur associe la chevelure à la féminité et rappelle la coexistence du masculin et du féminin dans tout individu lors de la scène où Kanwar, enfant, voit son père laver ses longs cheveux d’habitude noués et dissimulés dans un turban.

La photographie du film, d’une grande finesse, joue avec l’ombre et la pénombre, qui révèlent les personnages autant qu’elles les dissimulent. Le clair-obscur des habitations permet aux acteurs d’affirmer leur personnage, doublement mis en relief par le contraste de l’image. La lumière en extérieur n’en est pas moins soignée, dans la mesure où elle fait l’objet d’un travail sur la couleur qui participe à l’atmosphère d’errance du film. La musique de Béatrice Thiriet (qui s’est illustrée dans le récent Bird People) vient par ailleurs soutenir l’image en filigrane, dans une harmonie réussie.

S’il pourrait être reproché au film ses quelques zones d’ombre, notamment quant au destin de certains personnages et au tournant fantastique pris par le récit, Le Secret de Kanwar reste un long-métrage sensible, porté par des acteurs aux performances d’une grande justesse.