Le temps d’aimer et le temps de mourir - Douglas Sirk - critique

Le 19 mai 2026
Douglas Sirk, maître en la matière, proposait ici, avec un pas de côté réussi, un mélodrame terriblement désespéré et pessimiste.
- Réalisateur : Douglas Sirk
- Acteurs : John Gavin, Klaus Kinski, Keenan Wynn, Dieter Borsche, Don DeFore, Liselotte Pulver, Jock Mahoney, John van Dreelen , Charles Regnier , Erich Maria Remarque
- Genre : Drame, Historique, Romance, Film de guerre, Mélodrame
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Universal Pictures France, Les Acacias
- Durée : 2h13mn
- Reprise: 14 août 2019
- Titre original : A Time to Love and a Time to Die
- Date de sortie : 16 janvier 1959
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Résumé : Seconde Guerre mondiale, front de l’Est : Ernst Graeber (John Gavin), un jeune soldat allemand, est contraint de participer aux exécutions de civils russes, alors que son armée est en difficulté. Il va bénéficier d’une permission de quelques jours qu’il n’attendait plus.
Critique : Ce film extrêmement triste et désenchanté réussit le tour de force se mêler mélodrame et récit de guerre sans concession.
Douglas Sirk, cinéaste d’origine allemande, qui a connu le succès à Hollywood après avoir quitté l’Allemagne nazie, a tourné des films de genre bien différents, mais ce sont surtout ses mélodrames qui ont fait sa notoriété.
Ici, il mêle la grande Histoire à une romance classique, mais en plaçant le tout dans le contexte désespéré de l’Allemagne, pas encore vaincue, mais consciente de sa chute inéluctable à courte échéance.
On y croit, on est extrêmement touché, alors même que son acteur principal (John Gavin) ne brille pas par la finesse de son jeu particulièrement neutre.
Le romancier allemand Erich Maria Remarque, lui aussi naturalisé américain, auteur du roman qui a inspiré ce film, y interprète le rôle d’un professeur, banni par les autorités allemandes en raison de ses idées.
Ce film étonnant dans le paysage hollywoodien porte en lui un désespoir sans issue, qui de plus dénonce, non seulement la guerre, mais aussi l’ironie du sort et la bêtise humaine.
Un mélodrame remarquable.
- Copyright Universal International Pictures
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