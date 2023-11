Gens de Dublin - John Huston - critique + test Blu-ray

Résumé : Dublin, le 6 janvier 1904. Les vieilles demoiselles Kate et Julia Morkan offrent une réception à leurs parents. Au cours de la soirée, un invité chante un air ancien qui émeut particulièrement Gretta Conroy. De retour à l’hôtel, Gretta raconte à son mari comment un jeune homme mourut pour l’avoir aimée.

Critique : John Huston fut certainement le cinéaste hollywoodien le plus féru de littérature, adaptant tour à tour Dashiell Hammett, B. Traven, Herman Melville, Rudyard Kipling, Arthur Miller. Et donc James Joyce, dont il transpose ici l’une des nouvelles. Ce film est l’œuvre d’un homme de quatre-vingt-un ans, adopté depuis de longues années par une Irlande à laquelle il souhaite rendre hommage.

Gens de Dublin se construit sur ses paradoxes. Paradoxe de la forme : d’une concision exemplaire, c’est certainement l’œuvre la plus dense de son auteur. Paradoxe du fond : sans qu’aucune intrigue ne le porte, le film aborde mille sujets, raconte mille histoires. À l’écran, la caméra glisse sur les personnages, les caresse et les enveloppe. Huston atteint ici une sorte de perfection formelle, d’absolu cinématographique. Il se dégage de chaque plan une fluidité rare et précieuse : les images coulent, empreintes de sérénité. Et l’inoubliable monologue final, sublimé par ses images de paysages glacés, confère définitivement au film un caractère testamentaire.

La musique irlandaise se mêle à la musique classique, mais on joue surtout sur d’autres formes de musicalité. Celle des poèmes déclamés, des discours prononcés, des mots. Car Gens de Dublin est un opéra où chaque mouvement et personnage s’inscrit dans l’harmonie d’un ensemble. Réunis chez les sœurs Morkan, on connaît son rôle, on joue sa partition. Il y a quelque chose de sécurisant à voir chacun occuper sa place en jouant sur les habitudes créées au fil des années. Tous se connaissent et, volontairement ou non, offrent aux autres ce que l’on attend d’eux. L’éloquent déclame, l’alcoolique boit. Pourtant, rien n’est jamais figé, et chacun se révèle, à petits pas, quelqu’un de différent, pour acquérir finalement une nouvelle forme de réalité, au-delà de tout carcan. Dans la chaleur et le confort de cette maison de Dublin, tandis que la neige recouvre les années, on parle des morts pour mieux parler de la vie.

Le test Blu-ray

Image :

Le film est proposé pour la première fois en Blu-ray. L’image se révèle pâlichonne et n’est pas à la hauteur du support inédit alléchant.

Son :

Le son s’en sort largement mieux. Le doublage en version française est tout sauf décevant. Les dialogues sont parfaitement audibles.

Bonus :

Nous aurions souhaité davantage mais la présentation exclusive de Gens de Dublin par le réalisateur Arnaud Desplechin (c’est son film préféré) est consistante (46 minutes).