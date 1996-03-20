Leaving Las Vegas - Mike Figgis - critique

Le 18 mai 2026
Une histoire d’amour désespérée, portée par les interprétations hallucinantes d’Elizabeth Shue et Nicolas Cage, et une musique mémorable.
- Réalisateur : Mike Figgis
- Acteurs : Nicolas Cage, Elisabeth Shue, Valeria Golino, Julian Sands, Steven Weber, Richard lewis
- Genre : Drame, Romance
- Nationalité : Américain
- Distributeur : AFMD Distribution , Dulac Distribution
- Durée : 1h51mn
- Reprise: 20 mai 2026
- Âge : Interdit aux moins de 12 ans
- Date de sortie : 20 mars 1996
- Festival : Festival de Berlin 2026
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– Reprise en version restaurée : 20 mai 2026
Résumé : À Hollywood, Ben Sanderson (Nicolas Cage), scénariste de talent, est devenu infréquentable. Privé de son épouse et de son fils, il est tombé dans un alcoolisme jusqu’au-boutiste.
Critique : Renvoyé de la société dont il a fait les beaux jours avec un chèque conséquent, Ben décide de tout brader, ne gardant que sa voiture, pour partir à Las Vegas, où il compte s’organiser un suicide alcoolisé.
C’est alors, à peine arrivé à destination, qu’il va croiser par hasard la route de Sera (Elisabeth Shue), une prostituée de luxe au bout du rouleau.
- © 2026 Dulac Distribution. Tous droits réservés.
Voilà une belle histoire d’amour qui ne dit pas son nom. Dans une ambiance "no future", le récit, après bien des circonvolutions scénaristiques, va faire se confronter deux paumés suicidaires, happés par un amour aussi fulgurant qu’inattendu. Une belle lumière, une façon inhabituelle de filmer la ville de tous les plaisirs, et une bande-son jazzy efficace, concourent à l’originalité de cette love story dépressive et sans issue. Les scènes sexy et la violence latente n’y font rien : le regard du spectateur est détourné ailleurs pour prendre faits et causes pour ces deux écorchée vifs, probablement infréquentables dans la vie, mais tellement attachants à l’écran.
Si Nicolas Cage trouve ici l’un de ses rôles les plus forts, c’est Elisabeth Shue qui surprend le plus dans ce rôle physique, risqué jusqu’au masochisme, totalement aux antipodes de ses rôles précédents. Mais c’est lui qui décrochera l’Oscar du meilleur acteur en 1996.
Ce film, love story impossible, qui ressort en salles, est vraiment à re-découvrir.
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