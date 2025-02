Les acteurs - Bertrand Blier - critique

Résumé : Jean-Pierre Marielle, André Dussollier et Jacques Villeret, attablés dans une brasserie des Champs-Elysées, semblent se faire la gueule. Le premier s’agace de ne pas obtenir le petit pot d’eau chaude qu’il a commandé pour allonger son café.

Critique : À partir de cet argument pour le moins léger et anodin, la commande d’un pot d’eau chaude qui n’en finit pas d’arriver, le récit, pour le moins décousu, va être le prétexte à un impressionnant défilé d’acteurs français de l’époque, et beaucoup moins d’actrices (hormis Josiane Balasko et Maria Schneider) ! Présenté comme un enchaînement de sketches, le film va donner aux acteurs qui jouent leurs propres rôles, l’occasion, à travers les mots de Blier, de s’exprimer avec ironie sur leur carrière, leur image ou leur situation dans le monde du cinéma.

Sur un idée certes originale, le récit qui manque particulièrement de structure, va enchaîner les saynètes plus ou moins inspirées, plus ou moins réussies, flirtant même parfois avec le grand n’importe quoi !

Heureusement, il prend une belle dimension nostalgique quand il convoque les images des disparus : Alain Delon à propos de Jean Gabin et Lino Ventura, ou Claude Brasseur qui évoque son père Pierre devant la caméra de Bertrand Blier qui du coup, se rappelle le sien : "Plus les jours passent, plus tu me manques...".

Au moment où le cinéaste vient de disparaître, cette séquence prend une tournure encore plus émouvante.

Un Blier mineur, qui est probablement le plus grand défilé d’acteurs français dans un seul et même film. C’est à la fois grandiose et un peu vain.