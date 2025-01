Tenue de soirée - Bertrand Blier - critique

Résumé : Antoine est fou de Monique, qui, elle, n’éprouve pas d’amour envers son compagnon. Antoine va se confier à son ami Bob qui va l’écouter attentivement car ce dernier est fou amoureux d’Antoine et va tout tenter pour le séduire…

Critique : Avec Tenue de soirée, Bertrand Blier renouait avec le succès public, au cours d’une décennie marquée par les échecs commerciaux de Beau-père, mais aussi et surtout La femme de mon pote et Notre histoire. Indépendamment des réelles qualités du film, une campagne d’affichage promotionnelle frappante a sans doute contribué à son triomphe, avec un mémorable et racoleur slogan (« Putain de film ! »), plus gros que le titre, et qui avait fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, nul racolage dans Tenue de soirée, même si le long métrage ne joue pas toujours dans la dentelle (nous ne sommes pas dans la Lubitch’s toutch) et n’atteint pas l’intensité des deux chefs-d’œuvre de Blier, à savoir Buffet froid et Trop belle pour toi. Le scénario reprend la trame d’une vadrouille à trois, telle qu’elle avait été initiée dans Les valseuses. D’ailleurs, on retrouve deux de ses interprètes, Gérard Depardieu et Miou-Miou. Et le personnage de Michel Blanc était initialement prévu pour Patrick Dewaere, disparu en 1982 (Blier avait ensuite proposé le rôle à Bernard Giraudeau, qui l’avait refusé). Le caractère insolite du nouveau trio formé par Bob, Antoine et Monique, ménage à trois aussi pittoresque que mouvementé, est amplifié par la bisexualité des deux hommes, hypothèse d’écriture alors audacieuse dans le cinéma français des années 1980, malgré l’évolution des mœurs entamée par la période post-soixante-huitarde.

Moins burlesque (et plus équivoque) que La cage aux folles, mais plus léger qu’un Fassbinder, Tenue de soirée est bien dans la veine irrévérencieuse de Blier, dialoguiste hors pair autant que maître de l’épure, notamment par le refus de recourir à des figurants dans le champ, à l’exception de la scène d’ouverture et de celle se déroulant dans une discothèque. Certes, le ton provocateur, certaines situations scabreuses et le langage particulièrement grossier (mais jamais vulgaire), s’ils avaient choqué des moralisateurs à la sortie du film, pourront à nouveau être dénoncés aujourd’hui, dans un contexte post-#MeToo. Mais on ne saurait accuser Blier de cautionner le comportement de certains de ses personnages, ou d’avoir une vision misogyne : Monique est d’ailleurs des trois protagonistes celle qui se révèlera la plus courageuse. En fait, Tenue de soirée se situe dans une mouvance de long terme : « Un film typiquement français, dans la tradition de Molière et de Marivaux revisitée par Céline et Genet » (Marcel Martin, La saison cinématographique 1986). On pourrait ajouter à ces références l’absurde d’un Ionesco. L’œuvre permet d’apprécier aussi l’apport des collaborateurs artistiques et techniques de Blier, comme Jean Penzer à la photo et Serge Gainsbourg pour la musique, sans oublier de croustillants seconds rôles, à l’image de Jean-Pierre Marielle en bourgeois cambriolé adepte de parties fines. Le film valut à Michel Blanc, jusque-là cantonné à un cinéma comique commercial, d’élargir sa palette de jeu : il devait remporter pour ce rôle le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes (ex æquo avec Bob Hoskins dans Mona Lisa).