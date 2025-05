Les arènes - Camille Perton - critique

Résumé : À tout juste dix-huit ans, Brahim, jeune footballeur prometteur, est représenté par son agent et cousin Mehdi. Il s’apprête à réaliser son rêve : signer son premier contrat professionnel à Lyon. Mais l’arrivée d’un puissant agent étranger rebat les cartes. Dans cet univers où tous les coups sont permis, même la loyauté a un prix.

Critique : Brahim est à vendre. Il a dix-huit ans, est semble-t-il un brillant footballeur promis à un avenir radieux, et les offres d’achat se succèdent par l’entremise de son cousin, Mehdi. Voilà en une phrase le sujet d’un récit qui s’étire pendant une petite heure et demie, mais paraît interminable. Un agent homosexuel, accompagné de son amant strip-teaseur et d’un poulain ambitieux, s’invite dans la danse des offres commerciales, avec un arrière-goût de désir charnel. Mais Camille Perton n’en dit pas plus, elle laisse filer le mystère sur les motivations sexuelles et pécuniaires du jeune homme qui se laisse entraîner dans une vaste manipulation où le pouvoir et l’argent se mêlent insidieusement.

Les arènes vient quelques mois après le vivifiant Mercato qui était conduit de main de maître par l’acteur réalisateur Jamel Debbouze. L’entrée ici demeure la promesse d’une carrière qui sera sous la couleur de la gloire et de la fortune, attisant de fait des appétits certains en matière d’enrichissement. Mais le jeune Brahim garde la tête froide, préoccupé d’abord par le destin de sa propre famille, entre un petit frère dont on perçoit qu’il sera aussi un grand joueur, un père atteint d’un AVC, une sœur attentiste et une mère qui croit dur comme le fer en l’avenir de son fils.

Copyright 2024 - LES FILMS DU BAL - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA

On ne peut pas dire que Les arènes est totalement raté, mais ni prétendre qu’il est réussi. Le film croule sous les maladresses, à commencer par le choix du comédien principal, Ilies Kadri, qui ne démérite pas en tant que tel, mais n’a rien du physique d’un sportif de haut niveau. La réalisatrice le filme à plusieurs reprises en petite tenue, et l’acteur détonne par rapport à ses camarades de vestiaire qui, eux, ont tous les traits de l’athlète accompli. C’est sans doute la raison pour laquelle on ne le voit que très peu jouer, en dehors de quelques dribbles dont on imagine qu’ils ont été doublés. La rencontre avec cet agent richissime qui embrasse à pleine bouche son amant issu de l’Amérique du Sud, lors de l’anniversaire de Brahim, n’est pas plus crédible. On comprend que le scénario cherche à semer le trouble dans les motivations à soutenir le jeune sportif et dans le fait que ce dernier finit par céder à ses troublantes avances. Mais franchement, sauf si le but était de dénoncer le harcèlement sexuel qui règnerait dans l’univers du foot, ce choix narratif ne tient pas du tout debout et finit même par lasser très vite le spectateur.

Copyright 2024 - LES FILMS DU BAL - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA

Le plus curieux demeure que Camille Perton a été formée à la FEMIS dans l’atelier du scénario. La mise en scène classique ne se démarque pas vraiment, mais est surtout affaiblie par un scénario plutôt déconcertant. L’érotisme latent qui se dégage du jeune Brahim tombe en décalage avec le propos même du film, dans un milieu des plus durs tant la question de l’argent est prégnante. De plus, on ne perçoit pas qui est vraiment ce Brahim, du moins si c’est la passion qui le guide ou une attirance honteuse et refoulée par l’argent. Le film ne répond à aucune des ambiguïtés du récit, jusqu’à la fin qui est confondante de naïveté.

Les arènes ne nous aura pas vraiment convaincus. Pourtant, il y avait de l’idée, et surtout des rôles très intéressants pour les acteurs, à commencer le protagoniste. Mais hélas, le film cède à beaucoup de stéréotypes ou de contre-stigmates qui finissent par renforcer les caricatures que le long-métrage voudrait dénoncer. L’histoire manque sensiblement de rythme et de nuance. Certes, la réalisatrice offre ici un premier film sur les écrans. L’occasion lui sera donnée d’écrire et de mettre en scène de nombreux autres longs métrages dont on pense qu’ils auront grandi en maturité.