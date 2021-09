Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne - la critique

0 personne

Résumé : Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge. Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du capitaine Haddock,un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux policiers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à la recherche d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense fortune... et une redoutable malédiction. De la haute mer aux sables des déserts d’Afrique, Tintin et ses amis vont affronter mille obstacles, risquer leur vie, et prouver que quand on est prêt à prendre tous les risques, rien ne peut vous arrêter...

Critique : La question était sur toutes les lèvres : Spielberg a-t-il pris des libertés avec l’univers d’Hergé ? Eh bien oui ! Il en a même pris beaucoup. Si vous n’êtes pas disposé à croire que le capitaine Haddock, à califourchon sur le nez d’un avion, peut le recharger en plein vol en lui rotant directement dans le réservoir son haleine de soûlard, vous risquez de ne pas aimer le reste. Mais si vous acceptez qu’on touche à vos lectures d’enfance et que vous laissez Spielberg aux commandes, alors l’aventure peut commencer. Les plus attachés aux beaux albums de Casterman seront sensibles à l’hommage qui ouvre le film : voici Hergé lui-même, en peintre de rue, le chevalet planté sur une place où se tient une brocante, qui brosse le portrait d’un badaud de passage, Tintin. Conforme à l’esprit et à la lettre du récit original, la demi-heure qui suit mettra tous les publics d’accord. C’est après ce préambule que le pari devient plus audacieux. Du Secret de la Licorne au Trésor de Rackham le Rouge dont seule la toute fin a été gardée, en passant par Le Crabe aux pinces d’or, il y a de quoi perdre ceux qui voulaient voir Spielberg élaborer une adaptation minutieuse de ces classiques. Amoureux véritable du personnage ou non, Spielberg a pris une autre option, faisant de Tintin un frère spirituel d’Indiana Jones, moins séducteur, plus européen. Les courses-poursuites vertigineuses se succèdent, déployant un vaste éventail de cascades, surtout pour la caméra qui est la vraie athlète du film. Car l’animation permet des virtuosités impossibles à filmer en « live action ». Reconnaissons qu’une heure quarante-sept de prouesses visuelles puisse secouer et lasser certains. Même si la technologie « performance capture », utilisée pour préserver l’aspect dessiné des Aventures de Tintin, peut déplaire, la valeur ajoutée par la 3D n’est pas négligeable. Spielberg nous emmène en voyage dans des greniers poussiéreux, nous lance à l’abordage d’un navire en pleine tempête ou nous abandonne dans les dunes du Sahara, sous un soleil de plomb. Chacun de ces environnements est travaillé jusque dans ses moindres détails. Les traits des acteurs, métamorphosés par le procédé technique, sont méconnaissables. Inutile de chercher des yeux notre Gad Elmaleh national, même s’il est crédité au générique de début. Pourquoi, alors, des vedettes internationales ? Certes, pour l’affiche, mais aussi pour un regard, une démarche, une voix, quelque chose d’humain.

Le réalisateur des Dents de la mer nous avait habitués à une cadence de production plus soutenue. Pas une réalisation depuis Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, en 2008. Ce Tintin s’inscrit dans la même veine, déterminé à en mettre plein la vue au public familial qui profitera des vacances pour se régaler. Il y a de quoi : chaque morceau de bravoure a été monté au minimum, pour ajouter à l’agilité de la caméra la prouesse de la longueur des plans. Quelques séquences inventées de toutes pièces par le trio de scénaristes britanniques (Steven Moffat, Edgar Wright et Joe Cornish) pourront-elles décevoir ? Cela n’empêchera pas de se graver dans les mémoires une époustouflante partie de Tetris humain, jouée par l’équipage de marins endormis sur leur couchette dans la soute d’un paquebot qui tangue. Voici un grand moment de cinéma et d’absurde !

Comme Les Trois mousquetaires, Tintin est devenu une vraie star de Hollywood, un peu dépossédée de son charme européen, son authenticité, sa patine, bref, du goût de notre enfance. Mais même si « Sapristi ! » se dit « Great snake ! » en anglais, Milou lui est toujours aussi fidèle, les Dupondt sont toujours aussi maladroits (je dirais même plus... ils sont maladroits !) et le capitaine Haddock étanche toujours sa soif au whisky, mille sabords ! Le blog de Gauthier

