Les barbares - Julie Delpy - critique

Résumé : À Paimpont, l’harmonie règne : parmi les habitants, il y a Joëlle, l’institutrice donneuse de leçons ; Anne, la propriétaire de la supérette portée sur l’apéro ; Hervé, le plombier alsacien plus breton que les Bretons ; ou encore Johnny, le garde-champêtre fan de… Johnny. Dans un grand élan de solidarité, ils acceptent avec enthousiasme de voter l’accueil de réfugiés ukrainiens. Sauf que les réfugiés qui débarquent ne sont pas ukrainiens… mais syriens ! Et certains, dans ce charmant petit village breton, ne voient pas l’arrivée de leurs nouveaux voisins d’un très bon œil. Alors, au bout du compte, c’est qui les barbares ?

Critique : Depuis qu’il existe, le cinéma s’est intéressé aux conséquences des flux migratoires. Victimes de la guerre et de la pauvreté, aujourd’hui des milliers de personnes tentent d’atteindre l’Europe, dans l’espoir d’une vie meilleure. Une poussée migratoire qui suscite bon nombre de débats houleux et controversés et constitue un morceau de choix pour les réalisateurs soucieux de rendre compte des bouleversements sociétaux.

En 2023, Agnieszka Holland, dans Green Border, une fiction en forme de documentaire, laissait éclater une rage absolue face à l’immoralité du système européen ; tandis que du fin fond d’une Angleterre sinistrée (le comté de Durham), The Old Oak de Ken Loach déployait un regard social engagé et empathique sur une situation inextricable. Loin de tout jugement, Julie Delpy choisit l’observation satirique, à travers une galerie de personnages animés d’une palette de sentiments aussi divers que variés, de la bienveillance à la balourdise. S’ensuivent alors des aventures drôles et touchantes qui évitent de peu la caricature grâce au zeste d’humanité dont elle gratifie chacun d’entre eux, même les plus obtus.

Si Julie Delpy s’attribue le rôle de la gentille idéaliste à l’exaltation suspecte, elle laisse la part belle à un Laurent Lafitte jubilatoire sous les traits du raciste sans filtre. Reconstituant avec humour et tendresse la vie d’un petit village français (ici en Bretagne) avec ses ragots, ses amitiés, ses coups bas, elle dresse le portrait d’une époque sclérosée par l’ignorance et la peur de l’autre mais qui ne demande qu’à en sortir, laissant à Sandrine Kiberlain et India Hair le soin d’apporter les nuances nécessaires.

Car pas question ici de risquer la moindre chicane. Avec cette famille syrienne bien sous tous rapports à laquelle on s’attache inévitablement, pointe l’espoir d’une lumière dans la noirceur. Aucun argument n’est laissé de côté pour prêcher la tolérance et les atouts du bien vivre-ensemble. La conviction est si bien orchestrée que l’on finit par se laisser bercer par ce conte de fées moderne qui n’a d’autre but que d’offrir un rayon de soleil sous un ciel obscur.