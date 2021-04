Les Bâtardes - Arelis Uribe - dritique du livre

Résumé : En huit nouvelles, l’auteure chilienne brosse le portrait de femmes complexes, premières victimes de la pauvreté et des humiliations. Avec l’énergie du désespoir et la rage de surmonter les obstacles, ces héroïnes du quotidien sont autant de figures attachantes du Chili contemporain.

Critique : Jeune auteure engagée politiquement, Arelis Uribe publie un recueil de huit nouvelles, huit maillons d’une chaîne unissant les « bâtardes », cette nouvelle génération de femmes issues des classes moyennes basses, qui accèdent tant bien que mal aux études, lorsqu’elles ne finissent pas comme leurs mères, au foyer et dépendantes. Au Chili, la précarité féminine est un fait socio-économique, et la vision conservatrice de la femme est une entrave à son émancipation. Dans ces récits à la première personne, chaque héroïne est une et multiple. Deux cousines sont éloignées par une dispute familiale, une étudiante se sent suivie dans la rue en rentrant un peu tard, deux lycéennes de milieux antagonistes s’éprennent l’une de l’autre, certaines travaillent avec acharnement pour aller à l’université, une collégienne se leurre au sujet d’un garçon rencontré sur Internet, une autre se sent trop timide pour faire partie d’un groupe et en pâtit. Abusées, méprisées, victimes du machisme, de la pauvreté et de la violence, des grossesses non désirées, ces filles doivent faire preuve de ténacité pour avancer sur le chemin de la libération, qui a pour nom éducation. A la difficulté universelle d’être une adolescente et de devenir femme, s’ajoutent les injustices sociales, la honte d’être mise au ban, la solitude, d’où ce ton parfois mélancolique, contrebalancé par l’énergie investie dans l’amitié et les premiers flirts, par la volonté de vivre sa différence sexuelle, de s’élever socialement, de partir souvent. Les héroïnes d’Arelis Uribe sont des observatrices lucides, elles lisent, écrivent et se débrouillent au quotidien pour assumer leurs désirs et leur indépendance.