Amour cru - El Diablo, Gyl-N, Grégory Mardon - la chronique bd

Résumé : Mélina, particulièrement portée sur le sexe, enchaîne les aventures. Son amie Charlie, plutôt timide, a au contraire peu d’histoires amoureuses. Quelle n’est pas la surprise de la première lorsqu’elle constate que la seconde a noté sur son profil d’un réseau social : « Heureuse en couple ». Il n’en faut pas plus à Mélina pour souhaiter rencontrer l’heureux élu, mais la déception est à la hauteur de l’attente…

Critique : Amour cru débute comme une bande dessinée érotique légère et volontiers ironique, construite sur un principe comique qui a fait ses preuves : un duo mal assorti, ici deux jeunes femmes amies, alors que tout devrait les opposer. En cours de récit, un retournement de situation transforme substantiellement l’album, lui apportant une dimension dramatique, policière et quasiment fantastique. Certaines scènes érotiques (notamment celles de la relation saphique) semblent alors présentes avant tout pour renouveler les possibles et pimenter l’aventure, mais l’essentiel réside ailleurs : dans une descente aux enfers et la recherche de son explication. Et le sens de la provocation - telle que pratiquée, par exemple, par les cinéastes Marco Ferreri ou Pedro Almodóvar - laisse place à la terreur, la fin étant en cela impressionnante.

El Diablo - Gyl-N - Grégory Mardon / Glénat

Grégory Mardon opte ici pour un dessin plus jeté qu’à l’accoutumée et n’hésite pas à accentuer certains éléments, allant ainsi sur le terrain de la caricature. Il alterne les cases minimalistes avec d’autres davantage fouillées, parfois au sein d’une même planche. Son dessin rend compte de ce qui se joue au cœur du récit : élégance et pulsion, vivacité et bestialité.

Comme d’autres œuvres marquantes - des écrits de Georges Bataille au film L’Empire des sens (Ai no korîda, 1976) de Nagisa Oshima -, Amour cru utilise l’érotisme pour parler plus précisément de caractéristiques humaines, voire du fonctionnement de la société et de comportements qui s’éloignent des normes établies. Si quelques passages sont anecdotiques, l’ensemble est saisissant.