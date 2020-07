Les Beaux gosses - Riad Sattouf - critique

Résumé : Hervé, quatorze ans, est un ado débordé par ses pulsions, ingrat physiquement et moyennement malin. Il vit seul avec sa mère. Au collège, il s’en sort à peu près, entouré par ses bons copains. Sortir avec une fille, voilà qui mobilise toute sa pensée. Hélas, dans ce domaine, il accumule râteau sur râteau, sans toutefois se démonter.

Critique : Auréolée d’une jolie réputation avant même sa présentation à la Quinzaine des Réalisateurs, cette aimable comédie a suscité maints commentaires élogieux et applaudissements nourris au Festival de Cannes 2009, quand des œuvres ambitieuses (Antichrist) ont été victimes d’un lynchage journalistique... Des aléas et caprices des festivals. Les qualités ne manquent certes pas à ce premier film, véritable bouffée d’air frais, réalisé par un cinéaste auteur d’une BD, Retour au collège. On sent d’ailleurs cette influence dans des personnages croqués à gros traits et une succession de saynètes qui pourraient trouver un équivalent dans un album dessiné : Riad Sattouf serait-il alors le petit frère des Reiser, Bretécher et autres Lauzier ? Il est en tout cas bien plus qu’un dessinateur transfuge.

© Les Films des Tournelles

Son récit est un premier lieu adroitement écrit, et l’on suit avec le sourire aux lèvres les mésaventures de ces antihéros teenagers, à l’âge des premiers émois hormonaux : vantardises ostensibles, défis irréfléchis et râteaux sans appel occasionnent des séquences savoureuses, qui culminent avec une soirée guindée dans un appartement cossu. C’est moins chichiteux qu’Et toi t’es sur qui ? et plus drôle que La Boom, plus actuel que Stella, plus optimiste qu’Ils mourront tous sauf moi, mais tellement moins touchant que Naissance des pieuvres... Le charme essentiel du film réside dans le fait que l’on ne sait jamais si le réalisateur filme une vision sarcastique de l’âge ingrat par les plus de vingt ans, ou un regard adolescent sur l’univers des adultes, ces derniers n’étant guère mieux lotis.

© Les Films des Tournelles

On appréciera à ce titre la composition exquise de Noémie Lvovsky en maman space faussement dépressive. Décidément spécialisée dans les rôles de petites bonnes femmes fofolles, l’actrice éclipse aisément d’autres guest stars de choix, comme Emmanuelle Devos en directrice décalée, Irène Jacob en ex-mannequin du catalogue de la Redoute ou Valeria Golino en attraction d’un site vidéo interdit aux moins de seize ans... Pour le reste, le réalisateur a recours un peu trop aux « mots d’auteur », dont l’abus constitue le pêché mignon de maints cinéastes voulant mettre le public dans leur poche ; et l’on aurait aimé un peu plus d’audace dans ce récit sympathique mais un brin convenu.