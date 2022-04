Les caprices de Marie - Philippe de Broca - critique

Résumé : Angevine est une petite commune où tout le monde vit heureux. D’ailleurs le maire, qui tient aussi le bistrot (Jean-Pierre Marielle), y veille en censurant les mauvaises nouvelles qu’il découpe chaque matin dans les journaux qui sont livrés. Le facteur (Henri Crémieux) fait de même avec le courrier. Le maire et ses amis, un militaire à la retraite (Fernand Gravey), le notaire (François Périer) et l’instituteur (Philippe Noiret) abrègent souvent leurs activités pour aller à la pêche. Ils sont souvent accompagnés par Marie (Marthe Keller), la fille du maire, insouciante et rêveuse.

Critique : Tout semble paisible et aller pour le mieux jusqu’à ce que Marie décide de se présenter à un concours de beauté où l’on doit élire la "Reine de la mer". Gabriel, l’instituteur poète qui en est secrètement amoureux, va décider de la suivre en cachette.

On retrouve dans cette comédie débridée une bande d’hurluberlus, qui pourrait tout droit sortir d’un précédent et très réussi film de Philippe de Broca, Le roi de cœur (1966), qui racontait les tribulations de malades mentaux échappés d’un asile dans une ville abandonnée à cause de la guerre.

Ici, les habitants de la commune qui vivent aussi en vase clos, sont soumis à des règles étonnantes et discutables, mais d’une telle liberté qu’elles conviennent à tous. A Angevine, et pour cause, les nouvelles sont toujours bonnes, les journées de travail courtes et l’apéritif prime sur tout. Seulement, quand Marie va croiser la route d’un riche Américain qui s’en entiche pour en faire sa cinquième épouse après son dernier divorce, la sérénité du village va être sérieusement bousculée.

Le cinéaste et son coauteur Daniel Boulanger s’amusent à créer un monde idéalisé et sans souci, pour ensuite mieux le confronter à la fougue de l’Américain qui pense que tout s’achète, entraînant ainsi une belle zizanie dans la communauté.

Le rythme soutenu de l’intrigue, truffée de références et de clins d’œil, permet à une belle brochette d’acteurs de s’en donner à cœur joie : en tête Jean-Pierre Marielle, Français moyen typique, râleur, bon vivant et colérique . Philippe Noiret, lunaire et indécis ; François Périer, timide et soumis à son épouse, ou encore Fernand Gravey, vieille baderne à principes dans l’un de ses derniers rôles. Marthe Keller, piquante et irrésolue, quant à elle, est tout à fait craquante dans son personnage qui fait tourner la tête à tout ce petit monde imaginaire, bourré de gentillesse et de fantaisie.