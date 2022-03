Les criminels - Joseph Losey - critique

Résumé : Johnny Bannion (Stanley Baker) est l’un des caïds de la prison dont il va bientôt sortir. Depuis sa cellule, il a mis au point le casse d’un hippodrome. A peine sorti, il retrouve ses complices qui lui ont préparé une fête.

Critique : Le récit consacre quasiment la même durée aux épisodes se déroulant en prison qu’à ceux se déroulant à l’extérieur. Le personnage de Bannion, que l’on va suivre dans les deux univers, semble d’ailleurs plus à l’aise dans le monde carcéral que dehors. En prison, il navigue facilement entre la hiérarchie officielle des gardiens et celle des détenus dont il est l’un des décideurs dans un organigramme secret et complexe, qu’eux seuls comprenne.

Une fois sorti, pas question de réinsertion : le seul projet est de mettre en œuvre le casse qu’il a mûrement bâti derrière les barreaux. Mais, ce qu’il n’avait pas prévu, c’est que le monde extérieur a changé et que ses complices ont facilement appris à vivre sans lui et surtout sans son autorité dont ils se sont bien passés. Si la mise en œuvre du casse se passe comme prévu, la suite va être plus compliquée.

Joseph Losey observe avec une distance presque ironique le parcours de ce caïd jouant au dur, qui s’avère finalement surtout pathétique. S’il réussit encore à faire autorité en prison, endroit codifié et protecteur, il est vite dépassé dans le monde extérieur où sa liberté retrouvée lui fait baisser sa vigilance.

Porté par un noir et blanc somptueux signé Robert Krasker, à qui l’on doit notamment plusieurs films de Carol Reed dont Le troisième homme (The Third man1949), l’intrigue traque au plus près le personnage principal, faisant la part belle aux gros plans qui ne nous cachent rien de ses sentiments où finalement la peur se fait sentir.

Stanley Baker, acteur puissant à la mâchoire carrée, qui incarne Bannion avec conviction, tournera en tout quatre films avec Losey. Après L’enquête de l’inspecteur Morgan (Blind date 1959) et celui-ci, il y aura Eva (1962), puis Accident (1967).