Les dents de la mer : 2ème partie - Jeannot Swarc - critique

Résumé : Plusieurs disparitions ont lieu aux alentours de la station balnéaire Amity. À la suite de la découverte d’un orque échoué et déchiqueté, Martin Brody, le chef de la police, est convaincu qu’il a de nouveau affaire à un requin.

Critique Le film de Spielberg avait réussi à créer l’angoisse, à partir d’un requin qu’on ne voit quasiment jamais, tout en inventant un genre en soi, multi-copié, mais jamais égalé. Dans la foulée du phénoménal succès des Dents de la mer, une suite est naturellement mise en route, absolument pas dénuée de stratégies commerciales. Spielberg ayant refusé de rempiler, c’est le Franco-américain Jeannot Swarc qui s’y colle, futur réalisateur de La vengeance d’une blonde, avec Clavier, Chazel et Lhermitte. Roy Scheider reprend son costume de Brody, la fidèle Lorraine Gary joue sa femme et Murray Hamilton endosse le rôle de l’édile toujours aussi sourd à la menace, accaparé par le rayonnement de sa charmante cité balnéaire. Dans ce schéma ultra classique, où adjuvants et opposants s’affrontent par le truchement de scènes attendues - et qu’on peut aisément zapper -, les attaques du requin sont quelque peu disséminées, même si le film ménage une gradation plutôt intéressante, avec une grande séquence finale en mer, où il ne s’agit plus de chasser le méchant Lamniforme, mais de prier pour que les enfants de Brody et leurs copains ne se fassent pas croquer tout cru.

Quelques segments parviennent encore à retenir l’intérêt, notamment l’attaque de la skieuse nautique, qui disparaît dans une gigantesque explosion, de sorte que, depuis la berge, on pourrait pencher pour un accident. On mentionnera aussi la scène du mirador, dans lequel Brody est installé, scrutant l’horizon à l’affût du méchant dévoreur. La fausse alerte fait écho au fameux aileron factice du premier épisode. Sauf que le procédé ayant déjà servi, on ne repère qu’un clin d’œil affectueux, si on est indulgent, un réel manque d’inspiration, si on est un peu plus sévère. Mais enfin, la séquence crée tout de même son petit effet et, surtout, l’inflexible policier passe pour un obsessionnel au bord du burn-out. Momentanément mis sur la touche, il prendra la liberté d’affronter le requin en personne, lorsqu’il s’apercevra que ses enfants, bien imprudents, ont pris l’initiative de s’offrir du bon temps au large. Il s’agira de les ramener dans le droit chemin, pendant que leur mère attend sagement à la maison.

Les Dents de la mer, deuxième partie -pour éviter le jeu de mots scatologique- est un aimable spectacle, dont l’effet de surprise est naturellement éventé, mais qui surplombe d’une hauteur assez respectable les nullités artistiques que seront le troisième et le quatrième épisode.