Les dents de la mer 3 - Joe Alves - critique

Résumé : Durant les préparatifs de l’inauguration d’un vaste parc d’attraction aquatique, un requin géant déjoue les barrières de sécurité et s’introduit à l’intérieur du parc...

Critique : Le deuxième épisode des Dents de la mer flirtait parfois avec le nanar. Le troisième y plonge toutes dents dehors. On comprend que Lorraine Gary et Roy Scheider aient jeté l’éponge, pour ne pas être associés à cette nullité artistique. En revanche, Joe Alves, le metteur en scène, qui avait déjà officié sur les deux premiers épisodes, en tant que réalisateur de la seconde équipe et chef décorateur, porte évidemment la responsabilité du naufrage aquatique, multipliant les scènes grotesques, dont certaines feront évidemment la joie des chasseurs de nanars : on mentionnera la prouesse accomplie par le gros poisson, prisonnier d’un tuyau de filtrage, qui parvient à s’en extraire en effectuant une marche arrière ; on retiendra surtout l’attaque au ralenti du requin, qui devait à l’époque donner l’illusion de foncer sur le spectateur, nanti de lunettes 3D. Cette mode so eighties, qui passait en son temps pour une prouesse technique, fut rapidement abandonnée, le résultat n’étant pas concluant, c’est le moins qu’on puisse dire.

De toute façon, en relief ou à plat, des scènes ridicules ne peuvent pas être sauvées, surtout lorsqu’elles illustrent un scénario d’une bêtise abyssale : furieuse que son bébé soit mort dans un laboratoire scientifique, une maman requin blanc décide de se venger, en perturbant la vie touristique d’un parc à succès. On est sincèrement désolé que le jeune Dennis Quaid participe à cette catastrophe industrielle, quand bien même, avec l’énergie du désespoir, il tente d’insuffler de la vie à l’ensemble, a fortiori lorsqu’il s’agit de sauver des majorettes sur ski, poursuivies par un aileron de Formule 1. Autour de lui, personne ne semble y croire et comme il y a aussi beaucoup de temps morts et de dialogues inutiles, on espère que l’ambiance a été bonne entre les prises. Lorsque, couronnant des effets spéciaux catastrophiques, l’explosion du requin éparpille trois bouts de chair et une dentition, on se dit qu’on tient finalement une très mauvaise parodie. Il paraît que c’était le projet initial des producteurs. Le résultat est sans doute un acte manqué.