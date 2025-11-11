Les deux rivales- Francesco Maselli - critique

Le 11 novembre 2025
Adaptation plutôt ampoulée d’Alberto Moravia. Mais ce film reste une vraie curiosité en raison de la composition de son étonnante distribution italo-américaine.
- Réalisateur : Francesco (Citto) Maselli
- Acteurs : Rod Steiger, Paulette Goddard, Claudia Cardinale, Shelley Winters, Tomás Milián
- Genre : Drame, Noir et blanc
- Nationalité : Français, Italien
- Distributeur : Lux Compagnie Cinématographique de France
- Durée : 1h24mn
- Titre original : Gli indifferenti
- Date de sortie : 26 juillet 1966
– Année de production : 1964
Résumé : Rome, années 1930. La famille Ardengo, ruinée, s’accroche comme elle le peut à sa belle demeure qui commence à se délabrer.
Critique : Le film s’ouvre sur les visages remplis de crème de deux femmes d’âge mûr : la propriétaire des lieux, une veuve, Maria Grazia (Paulette Goddard) ; et Lisa, sa meilleure amie (Shelley Winters), qui bavardent sur tout et sur rien. Une fois tombés les masques de beauté, le ton sera moins insouciant.
En adaptant un roman d’Alberto Moravia, l’Italien Francesco Maselli nous propose une œuvre aux dialogues ciselés certes, mais particulièrement trop écrits pour être spontanés et gommer l’aspect un peu trop théâtral de l’ensemble. L’imposante maison devient un personnage à entière et semble accabler les personnages qui ne réussissent pas à sortir d’une sorte de torpeur. Malgré cela, les quelques scènes se déroulant ailleurs ne leur apportent guère d’échappatoires.
- Copyright Vides Cinematografica/Lux Films S.p.a./Ultra Films/Sicilia Cinematografica/Compagnie Cinématographique de France
Heureusement, une exceptionnelle distribution nous épargne un ennui qui n’est jamais loin. Le film a réuni trois valeurs sûres du cinéma américain : Shelley Winters qui fera régulièrement des incursions en Europe ; Rod Steiger, que l’on verra plusieurs fois en Italie ; mais aussi, et c’est plus surprenant, Paulette Goddard, ex-épouse et la partenaire de Charles Chaplin, et qui après dix ans d’absence au cinéma tournait là son tout dernier film... et le seul en Italie.
Côté italien, on trouve deux jeunes représentatifs de la vigueur du cinéma italien de l’époque : Tomás Milián, qui s’est d’abord illustré dans des films d’auteur, et aura une carrière internationale éclectique qui passera aussi par le western spaghetti ; et Claudia Cardinale, déjà une immense vedette à vingt-six ans, qui interprète ici une héritière pas aussi innocente qu’elle veut bien le montrer.
