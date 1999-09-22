Les enfants du siècle - Diane Kurys - critique

Résumé : En 1830, Aurore Dupin (Juliette Binoche) quitte la province et son mari pour rejoindre Paris avec ses deux enfants. Devenue George Sand, elle va commencer à écrire et fréquenter les milieux artistiques habillée en homme. En 1832, elle rencontre un autre écrivain, Alfred de Musset (Benoît Magimel).

Critique : Il ne manque pas un détail à cette reconstition soignée de la période de la monarchie de Juillet. Les costumes de Christian Lacroix, pour qui c’était la première contribution au cinéma, y sont exceptionnels.

Mais le récit se concentre presque exclusivement sur le couple sulfureux, en ne donnant aucun espace aux autres personnages ayant existé aussi, et qui ne sont qu’esquissés. Qui se souviendra à distance des personnages pourtant campés par Denis Podalydès, Karin Viard, Patrick Chesnais ou encore Isabelle Carré ?

Les écrits des deux écrivains sont à peine présents, laissant la place aux relations tumultueuses du célèbre couple dans une équation "Ni avec toi, ni sans toi".

Si Juliette Binoche donne finalement une interprétation bien sage de George Sand, on peut souligner les qualités du jeu fiévreux et survolté de Benoît Magimel, qui incarne un Alfred de Musset perpétuellement au bord du gouffre, réclamant autant qu’il repousse un amour sans partage.

Les dialogues, pourtant intelligents, ne parviennent pas à décoller et faire oublier qu’ils ne servent qu’une simple allégorie illustrant le parcours de deux écrivains ayant été de fameux représentants du romantisme, à la vie comme dans leurs écrits.