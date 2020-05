Les fantômes d’Ismaël - Arnaud Desplechin - le test Blu-ray

Résumé : À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…

Le film : Œuvre-somme, œuvre-monde, Les fantômes d’Ismaël brasse les thèmes habituels de Desplechin sans pour autant risquer le ressassement : c’est que les hantises qui le traversent, le vieillissement, la mort, l’impuissance créatrice, sont assez riches pour se prêter à d’infinies variantes. Un cinéaste y voit sa vie bouleversée par la réapparition de sa femme supposée morte. Plus tard il invente la mort de son frère, frère largement fantasmé dans une fiction dont le tournage lui pose problème. Et puis il y a les autres, la femme actuelle, l’ex-beau-père (qui, lui, mourra « réellement »), le producteur, de faux ambassadeurs, un espion russe, la fiction se mêlant sans cesse à la réalité du film. De cet imbroglio complexe le réalisateur tire un métrage limpide, gorgé de vie et d’interrogations, qui se conclut sur la naissance à venir et sur le mot « encore » répété à satiété, comme un désir d’histoires inextinguible.

L’un des intérêts de ces fantômes vient d’une réflexion passionnante sur la confrontation entre la vie et le fictif, mais aussi entre la « grande forme », convoquée par le patronage d’Hitchcock (Vertigo est la matrice presque explicite), et un réalisme français lui-même contaminé par différents genres, du burlesque au drame. Ismaël filme d’ailleurs une histoire d’espions à la limite de la parodie alors qu’il croise des revenants : Carlotta, revenue d’outre-tombe, et son double, sur lequel il tire, comme il tirera « pour de vrai » sur son producteur. De même l’explosion d’un personnage fait-elle écho à la scène dans laquelle un médecin le drogue comme s’y prendrait un espion. De ce jeu permanent entre la vie et le cinéma Desplechin tire le meilleur, un écheveau que des fils reliés à deux tableaux matérialisent ; au fond c’est d’ailleurs à une matérialisation générale que l’on assiste : impuissance, vieillissement, mort, abandon… Tous les personnages sont des projections qui contribuent à faire de cette œuvre angoissée une conjuration.

Peut-être Les fantômes d’Ismaël est-il un nouveau départ en forme d’adieu à Roubaix comme à Hollywood (après l’expérience de Jimmy P.). Peut-être faut-il voir la fin comme une renaissance après l’épuisement d’une veine qui se tarit et les multiples coquetteries (iris, adresse au spectateur) comme une célébration du passé. En tout cas, ce film aux thématiques puissantes et à la mise en scène inspirée est un modèle d’humanité et de liberté qui résonne à la manière d’un somptueux bilan.

Les suppléments :

Outre la bande-annonce, le Blu-ray propose un entretien de 16 minutes avec le réalisateur qui se livre à un exercice difficile, l’auto-exégèse, exercice dont il se sort avec les honneurs, en spectateur averti et fin de son propre film autant qu’en créateur parfaitement conscient.

L’image :

Piqué, colorimétrie, contrastes, tout est à l’image du standard d’aujourd’hui. Rien de fabuleux, rien de déshonorant.

Le son :

Évidemment pas spectaculaire, mais, outre que les dialogues sont limpides, la musique se révèle envoûtante et puissante. Les deux pistes (2.0 et 5.1) délivrent un son véritablement immersif.