Les filles du Docteur March - la critique du film

Résumé : Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant l’histoire de quatre filles de la classe moyenne durant la Guerre de Sécession.

Critique : Mettre en scène un roman relève toujours de la gageure. Particulièrement, lorsqu’il s’agit d’un livre mondialement connu, aux relents romantiques particulièrement marqués. Tout est repris ici : la trame très personnelle de Louisa May Alcott, le processus d’écriture, jusqu’à la fabrication elle-même du livre, marqué d’un sceau orné. On a oublié, en cette période de boulimie d’écritures sur le Net ou ailleurs, combien l’édition et l’impression d’un ouvrage engageaient d’une part l’éditeur et constituait, d’autre part, un événement culturel de taille. Les filles du docteur March donne à voir la manière dont un livre s’élabore, au plus près des ressentis et du vécu de son auteure, tout en transformant la réalité pour qu’elle devienne romanesque et surtout économiquement intéressante pour celui qui prend la décision de le publier.

Copyright Wilson Webb / 2019 CTMG, Inc. All Rights Reserved

Greta Gerwig nous avait réjouis avec son film Lady Bird. La réalisatrice s’attaque cette fois à un film de costume, en pleine guerre de récession, autour de la figure de 4 sœurs, et d’une mère esseulée et aimante, pendant que son mari est retenu sur le front de guerre. La cinéaste joue avec les temporalités, mêlant prodigieusement le présent narratif des quatre héroïnes, le point de vue de l’écrivaine qui recompose les faits au gré de son imagination, et les souvenirs du passé. Pourtant, si parfois le spectateur succombe à un sentiment de confusion, le talent de la réalisatrice permet au film de révéler une totale cohérence. Si les plus de deux heures de film semblent apparemment trop longues, en réalité, elles permettent au récit de prendre la consistance romanesque nécessaire à sa compréhension et à son incroyable densité.

Copyright Wilson Webb / 2019 CTMG, Inc. All Rights Reserved

Le propos sonne d’une étonnante modernité. Le récit interroge d’abord la question sensible de l’émancipation féminine. Les 4 sœurs veulent faire de leur existence un moteur de création. Elles cherchent à donner sens à une vie qui pourrait se réduire à l’assujettissement à la domination masculine ou au poids du déterminisme social. Si l’amour indéfectible leur permet de tenir leur combat jusqu’à son terme, certaines cèdent au découragement, voire même décèdent de maladie. L’écriture de Jo, double de la romancière Louisa May Alcott, apparaît comme l’emblème d’une lutte pour la reconnaissance et le droit à une femme d’exister par elle-même, en dehors des attendus sociologiques qui pèsent sur elle. La liberté s’invite comme un personnage à part entière, dans ce récit pétri autant de générosité et de bons sentiments, que de hauteur d’âme.

Copyright Wilson Webb / 2019 CTMG, Inc. All Rights Reserved

Bien sûr, on ne peut pas passer à côté des poncifs d’un romantisme béat qui traverse chaque scène du film. La musique omniprésente rajoute à l’emphase des sentiments. L’émotion déborde de partout, au risque de l’écœurement et de l’excès. Et pourtant, petit à petit, la profondeur des caractères, la cohérence du récit, prennent le pas sur un scénario qui aurait pu sombrer dans une succession de stéréotypes narratifs. On perçoit l’intelligence qui a présidé à la construction du roman et à la mise en image d’un livre, d’une densité presque impossible à mettre en scène. Une nouvelle fois, Greta Gerwig démontre qu’elle est devenue une figure majeure dans la famille du cinéma américain.