Les Fleurs de Shanghai - Hou Hsiao-hsien - Critique

Résumé : Shanghai à la fin du XIXe siècle : dans les concessions anglaises de la ville fleurissent les maisons closes. De riches fonctionnaires tels que Wang Liansheng (Tony Leung Chiu-wai) et Maître Luo (Jack Kao She) viennent y prendre du bon temps, boire, jouer, manger, fumer de l’opium au gré des visites qu’ils rendent à leurs « fleurs » favorites. Les destins se font et se défont dans ces établissements placés sous la vigilance des mères maquerelles, à l’image de Madame Huang (Rebecca Pan Dia-hu), et dans lesquels officient quatre courtisanes, vivant chacune dans une enclave différente : Pourpre (Michiko Hada), Perle (Carina Lau Kar-ling), Emeraude (Michelle Reis Kar-yan) et Jasmin (Vicky Wei).

Copyright : ARP Sélection

Critique : Alors qu’il se présente comme l’adaptation fidèle du célèbre roman de Wei Ziyun, La vie des courtisanes de Shanghai (1894), ou plus précisément de sa traduction en chinois moderne par Eileen Chang, Les Fleurs de Shanghai ne laisse pourtant pas de tromper nos attentes : tout d’abord, parce qu’Hou Hsiao-hsien ne quitte jamais l’enceinte des maisons closes, restreignant et redéfinissant ainsi le propos de l’œuvre originale, mais aussi et surtout parce ses choix artistiques ne peuvent que surprendre l’amateur de son œuvre. Le leader de la nouvelle vague taïwanaise signe en effet, avec ce long-métrage, un film historique, intégralement tourné en studio, réunissant un casting à la fois professionnel et international qui inclut, de surcroît, deux Japonaises, Michiko Hada et Annie Shizuka Inoh : et voici donc un cinéaste qui nous avait habitués à une lumière naturelle, tournant intégralement à la lueur des bougies, chantre de la prise de son directe, contraint de doubler en post-production l’une de ses actrices principales.

De fait, plus qu’un exercice de style, le film est pour HHH un terrain d’expérimentation, un opus dédié à sa recherche cinématographique. Il s’était certes déjà aventuré dans l’univers des bordels chinois avec Le Maître de Marionnettes (1993), où son héros Li Tien-Lu, entretenait à Taichung une relation avec une prostituée, mais, dans Les Fleurs de Shanghai, son intention est de filmer, une fois n’est pas coutume, courtisanes et clients avec pudeur et dignité. « À l’époque des mariages arrangés, la seule possibilité qu’avaient les Chinois de connaître l’amour romantique était de fréquenter des prostituées », rappelait-il pendant la préparation du tournage.

Copyright : ARP Sélection

Le respect de la bienséance est donc le maître mot et c’est pourquoi le commerce charnel qu’entretiennent les protagonistes n’est jamais montré, ni même visuellement suggéré : Hou Hsiao-hsien explore leurs rites de séduction, conformes aux normes et à l’étiquette, filme le jeu de domination et de pouvoir auquel se livrent ses personnages. Il tente de saisir le surgissement de l’émotion dans un geste, dans le froissement d’une étoffe, au coin d’un visage, afin de montrer comment peut affleurer la sensualité, malgré le carcan d’une société policée à l’extrême. Chaque plan est ainsi conçu comme une composition picturale, construite grâce à la technique clair-obscur et aux jeux d’ombres que permet le mobilier.

Car, en baignant ses somptueux décors d’une lumière chaude et tamisée, le réalisateur parvient à introduire son spectateur dans l’intimité des courtisanes et de leurs « amants », tout en conservant une distance respectueuse : le seul gros plan du film nous montrera ainsi une épingle à cheveux, négligemment posée sur une table. Limitée à des déplacements latéraux, sa caméra montre moins qu’elle ne s’imprègne de l’atmosphère feutrée du lieu, flottant comme portée par les effluves d’opium et de vin, tandis que la musique de Yoshihiro Hanno invite le spectateur à la rêverie.

Copyright : ARP Sélection

Pourtant, ce n’en sont pas moins de véritables tranches de vie, avec leurs temps d’attente et leurs silences, qu’il nous livre en autant de plans séquences. À ceci près que la sépia qui teinte uniformément les images du film confère à l’ensemble une impression d’immuabilité. De fait, en séparant chacune de ces saynètes par un fondu au noir, HHH abolit la perception de la durée, afin de témoigner de la fonction fondamentale de la maison close comme refuge hors du monde et de l’histoire, dans lequel s’abîment à cette époque les officiels de la dynastie Qing. Car, dans ces paradis artificiels, règne le jeu aussi bien social que sentimental, et donc le divertissement au sens classique du terme. Le temps ne réapparaît qu’au sortir du lieu, et il n’est pas étonnant que la seule date du long-métrage soit prononcée lorsqu’Émeraude recouvre sa liberté.

Car c’est bien de la condition de la femme dont il est question dans ce polyptique savamment composé par Chu Tien-wien, la scénariste attitrée de Hou Hsiao-hsien. Au travers de ces prostituées en quête d’indépendance, de richesses ou tout simplement d’un mari, c’est le portrait de la gent féminine de l’époque que le film peint comme autant d’estampes. Car au-delà de la coquetterie, de la jalousie, du cynisme et des ragots de ses protagonistes, c’est une femme aliénée, dépossédée même de l’usage de son nom, que nous présente HHH, en nous donnant à voir des courtisanes qui tentent désespérément de s’arracher à leur condition et de s’affranchir de la tutelle des mères maquerelles, avant que l’opium ou le destin ne viennent faner leurs éphémères beautés.