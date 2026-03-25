Les fractures invisibles - Jean-Michel Loutoby - critique

Résumé : Dans une famille où le poids de la tradition écrase les rêves individuels, Dylan, dix-neuf ans, vit sous la pression constante de son père autoritaire, un chirurgien renommé qui l’oblige à faire des études de médecine. Aspirant à une carrière artistique ou technique, Dylan sombre dans la frustration et des influences toxiques. Une nuit, sous l’emprise de la drogue, il commet un acte de violence irréparable envers ses parents. Sa jeune sœur, Léa, devient quant à elle la victime d’un harcèlement brutal à l’école. Alors que Léa s’enfonce dans le désespoir, Dylan trouve en lui une lueur d’espoir : reconstruire sa vie, protéger sa sœur et tenter de recoller les morceaux d’une famille brisée.

Critique : Dylan a dix-neuf ans, l’âge des choix de vie. Mais il vit sous la pression de son père, un éminent chirurgien, qui le pousse dans des études de médecine ne l’intéressant pas. Dylan se rêve mécanicien mais pas médecin. Alors, brisé par le désarroi, il commet le pire. Les fractures invisibles se veut un film complet, mettant en scène la question de la loyauté familiale, de la dépression des jeunes gens et du harcèlement scolaire. Tout un programme sans doute trop dense pour un film qui aurait eu plus à gagner sur un petit écran que dans une salle de cinéma.

Sans doute, faute de moyens, le film est construit à partir de comédiens amateurs qui pourtant se donnent à cœur joie dans ce drame social et familial. Une scène de danse collective témoigne de la volonté de l’ensemble des acteurs de rendre le sujet crédible et vraisemblable. Mais il ne suffit pas d’avoir de bonnes idées et des personnes volontaires. Le long-métrage souffre en effet d’une vraie problématique dans le jeu, la mise en scène. Les dialogues sonnent un peu faux en dépit des efforts du réalisateur de lutter contre les stéréotypes. La manière dont Dylan cède à la tentation de la drogue est juste maladroite, scène pourtant centrale dans le récit d’un effondrement familial.

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On connaît pourtant des films qui sont réussis malgré leur faible budget. Ici, le réalisateur a voulu traiter trop de sujets, dans une langue cinématographique assez clivante. On ne croit pas un mot de cette soirée tragique qui plonge le jeune étudiant en garde à vue, et les parents à l’hôpital. Même les chansons de rap pourtant très belles ne changent rien à la narration qui aurait gagné à faire preuve de plus de modestie. Les dialogues très récités précipitent le récit dans une suite poussive.

Bref, Les fractures invisibles malgré ce titre si joli, ne tient pas la route. Il faut rappeler au cinéaste que des SMS adressés par un inconnu ne sont pas possibles. On ne croit pas vraiment au désarroi des personnages qui tentent par tous les moyens de trouver la résilience. Même chacun met toute sa bonne volonté pour apporter au récit une dimension particulière, on sera passé à côté de cet essai de cinéma.