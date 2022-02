Les jeunes amants - Carine Tardieu - critique

Résumé : Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille.

Critique : Shauna est une femme âgée de 70 ans. Pourtant, elle demeure totalement élégante, comme si la vie n’avait pas abimé son corps et sa grâce. En réalité, Shauna est une femme libre, attentive à soi et aux autres, qui fait de son existence un modèle d’indépendance et de générosité. Cette femme, c’est Fanny Ardant. La comédienne prouve encore une fois sa capacité à faire de sa voix, de sa féminité, et en même temps des années qui passent, un florilège de beauté et d’élégance. Personne ne sera indifférent à ces moments magnifiques où elle lit un ouvrage d’enfants ou une page de littérature, offrant au spectateur la démonstration de son incommensurable talent à théâtraliser le réel.

Car Les jeunes amants n’est surtout pas un film sur l’amour senior. C’est d’abord un hymne à la liberté, un combat contre le jugement facile et les préjugés, et un rappel des plus naturels qu’il n’y a pas d’âge pour aimer. Le long-métrage dissèque le discrédit social qui pèse sur les femmes, là où personne n’ose condamner les hommes d’une certaine maturité qui quittent leur épouse pour des jeunes femmes. Carine Tardieu crée un film militant qui s’indigne du regard normatif, des jugements à l’emporte-pièce et de l’empêchement d’amour auquel nombre de gens se soumettent pour éviter les regards malveillants. En fait, ce récit aurait pu être celui d’un amant qui se découvre homosexuel, ou d’un autre qui tombe amoureux d’une personne en situation de handicap : bref, autant de situations qui ne devraient générer aucune discrimination.

La force et le courage du film s’illustrent dans deux références particulièrement marquantes. Il s’agit pour la première d’un hommage non dissimulé à la comédienne Annie Girardot, dont on connaît les conditions tragiques de sa disparition. La réalisatrice insère un extrait du film de Lelouch Un homme qui me plaît. L’actrice est désopilante de grâce et de tendresse, racontant déjà sa fin de vie et la difficulté à tourner une page d’amour. Le deuxième hommage concerne la réalisatrice Sólveig Anspach pour laquelle Les jeunes amants aurait été son rêve de mise en scène, avant d’être emportée par un cancer. La maladie d’ailleurs est très présente dans le récit, qu’il s’agisse du métier de Pierre, oncologue à Lyon, ou des difficultés de santé que traverse Shauna. Mais Carine Tardieu ne cède jamais au misérabilisme. Elle met en scène un couple radieux, que la musique de Bach ou de Chopin réécrite pour la guitare ou interprétée au piano, transcende. La cinéaste réalise un grand film sur l’amour qui donne la chance à un couple de s’aimer au milieu d’une période contemporaine qui s’extasie de jeunesse et d’immortalité.