Les jeunes amants - Carine Tardieu - test DVD

Sorties VOD et EST le 03/06/2022 et DVD et BRD le 07/06/2022

Résumé : Shauna (Fanny Ardant) à cinquante-cinq ans, passe sa nuit à l’hôpital au chevet de sa meilleure amie mourante. Elle y rencontre Pierre (Melvil Poupaud), le médecin qui s’en occupe, avec qui elle passe un moment à la cafétéria. On apprend ensuite que Pierre est aussi très proche de Georges (Sharif Andura), médecin lui-aussi avec qui il travaille, et qui est le fils de la patiente et l’ami de Shauna. Pourtant, Shauna et Pierre ne se verront pas pendant quinze ans. C’est à l’occasion d’un colloque médical en Irlande que Georges emmènera Pierre en visite chez Shauna qui y possède une petite maison de vacances. Ils peinent d’abord à se reconnaître, puis très vite la petite étincelle que l’on avait bien constatée à l’hôpital va de nouveau se produire et cette fois amorcer une relation. Si l’écart d’âge n’est pas un problème pour Pierre, il pose un véritable cas de conscience à Shauna qui à soixante-dix ans, avait mis sa vie amoureuse de côté depuis son divorce, et se trouve trop âgée pour une nouvelle histoire, qui plus est avec un homme de quarante-cinq ans. Sa réticence tient aussi au fait que Pierre est marié et a deux enfants. Lui, même s’il ne veut pas blesser son épouse, considère cette rencontre comme une évidence irrépressible. C’est surtout l’entourage qui va tenter de contrarier l’épanouissement du couple, dans une société qui, au-delà du refus de l’adultère, accepte mal cette différence d’âge, jugée comme presque indécente.

Copyright Ex Nihilo Kare Le film : La réalisation, délicate et sensible, d’une pudeur constante, s’appuyant sur les petits gestes, les regards et les sourires, dit beaucoup sans démonstration et fait naître une belle émotion.

La distribution est totalement au diapason du propos. Sharif Andura, bon copain maladroit et dragueur malheureux amène un contrepoint humoristique bienvenu et Cécile de France, en femme blessée, est impeccable, comme toujours. Mais, c’est le couple composé de Fanny Ardant, élégante et digne et Melvil Poupaud, délicat et un poil austère, qui crève l’écran avec un bel et fragile équilibre.

À noter qu’à un moment Shauna regarde un film sur une tablette : on y voit Annie Girardot dand un extrait de Un homme qui me plaît de Claude Lelouch (1969) : un autre modèle de femme libre. LA CRITIQUE DU FILM Le test DVD © Diaphana L’image

Très bon rendu. Parfois trop sombre dans les scènes de nuit (heureusement assez rares). Le son

Quelques difficultés à comprendre les propos de certains personnages. Notamment la fille du héros qui parle très vite, et rend ses dialogues inaudibles. Les suppléments Des compléments un peu maigres : la bande-annonce et un entretien croisé de Carine Tardieu, la réalisatrice et de la scénariste, Agnès de Sacy.

Dans cette courte mais intéressante interview, parsemée d’extraits du film, on apprend que le métrage devait être réaliser par Sólveig Anspach, qui s’inspirait des dernières années de sa propre mère malade. Malheureusement, elle disparaîtra des suites d’une longue maladie avant le tournage. La scénariste Agnès de Sacy, qui a participé à ce premier projet, reprendra le travail avec Carine Tardieu en y apportant de notables modifications pour coller à l’univers de la cinéaste.

Au vu du parcours de cette production, on comprend d’autant mieux la présence récurrente de la maladie, qui sous-tend toute l’histoire, sans compter les métiers du soin exercés par plusieurs protagonistes.

