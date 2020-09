Les lettres d’Esther - Cécile Pivot - critique du livre

Résumé : Esther, libraire, décide de lancer un atelier d’écriture pour se remémorer la correspondance qu’elle entretenait avec son père. Ses cinq participants, si différents les uns des autres, échangeront lettres et émotions, interrogations et souvenirs, tous apportant leur pierre à l’édifice de ce roman épistolaire tendre et riche en sujets sociétaux.

Critique : Les lettres d’Esther sont, en réalité, celles de Nicolas, de Jean, de Samuel, de Jeanne, de Juliette. Et, aussi, celles d’Esther, la libraire à l’origine de l’atelier d’écriture qui lance la correspondance entre ces six personnages. Chacun devra s’adresser à deux autres participants, ceux de son choix. En échangeant sur des sujets variés, en partageant leurs désarrois et leurs craintes, tous deviendront meilleurs à l’issue de cette aventure. En effet, ils écrivent leurs joies et leurs défaites, expliquent ce pourquoi ils sont qui ils sont, reviennent sur leurs failles et sur les fêlures de leur passé. Cette valse de missives est parfois entrecoupée de récit narratif classique, qui étoffe encore davantage les personnages et le cadre de leur quotidien. Tous sont uniques, ont des préoccupations divergentes, sont à différents stades de leur vie. Jean regrette de ne pas avoir de vrai foyer, Esther repense aux lettres échangées avec son père, Samuel tourne en rond depuis qu’il a quitté le lycée, Jeanne s’agace des lotissements qui fleurissent ici et là dans sa campagne lyonnaise, Nicolas doit réapprendre à utiliser le sucre dans sa cuisine, Juliette aimerait être en paix avec elle-même.

Cécile Pivot parvient à mêler des thèmes sociétaux aussi divers que l’écologie, le deuil, la dépression post-partum et la cupidité grâce à sa galerie de protagonistes. D’une écriture tendre et juste, elle réussit à saisir les intonations de chacun, à donner une couleur différente à chaque « je » pour que Nicolas comme Juliette, Jeanne comme Jean, Samuel comme Esther ait un grain de voix bien à lui. Vieillir ou faire face à la mort, voir éclore la vie et se rappeler les circonstances de sa propre naissance, s’interroger sur son mariage ou penser à sa solitude – autant de moments de l’existence que Cécile Pivot aborde avec douceur, son court roman laissant une empreinte lumineuse dans l’esprit du lecteur.