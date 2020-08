Les Lumières d’Oujda - Marc Alexandre Oho Bambe - critique

Dans ce deuxième roman, musical et plein d’humanité, Marc Alexandre Oho Bambe nous émeut et nous charme, en chantant la vie et les espoirs de réfugiés, entre Afrique et Europe, à la recherche d’eux-mêmes ou d’une vie meilleure. Une vie dont le sens se révèle au fil des pages, au cœur de l’amour et du partage.

Résumé : {{Résumé :}} C’est l’histoire du retour au pays d’un homme, qui, après l’échec de son exil en Europe, s’engage auprès des réfugiés africains et découvre dans cette œuvre fraternelle une forme d’accomplissement.

Critique : Les Lumières d’Oujda est un récit initiatique dans lequel s’entremêlent des formes narratives et poétiques. Marc Alexandre Oho Bambe réussit, par une écriture libre, à retranscrire les émotions, profondes et sincères, d’un homme en quête de sens.

Dans la lignée de poètes comme René Char ou Aimé Césaire qu’il admire infiniment, l’auteur fait preuve d’une grande créativité. Il joue avec les langues, les registres et les styles qu’il n’hésite pas à mixer, ce qui rend son écriture à la fois unique et juste. Cette variété et cette liberté de ton et de forme font de ce roman une œuvre au carrefour des genres, s’apparentant à un long slam. Le poète aime jouer avec les sens multiples des mots, des rimes et des phrases, qu’il débarrasse de leur carcan syntaxique classique et auxquels il insuffle fraîcheur et originalité. Pour Marc Alexandre Oho Bambe, la poésie est une respiration. Et cela se ressent à la lecture, la narration se déroule au fil d’ une écriture vivante, tout en mouvement.

L’auteur donne corps aux voix de l’exil, tout comme le héros et son ami photographe, qui se mettent en tête de réunir les différents témoignages des réfugiés qu’ils rencontrent sur leur route. En invitant ces hommes et ces femmes à des ateliers d’écriture et de libération de la parole, il leur ouvre la voie de la résilience. La poésie et la musique émergent alors comme des vecteurs privilégiés pour guérir les maux, révéler l’indicible et soigner les âmes.

La forme du roman, émancipée, sert un message de paix, d’amour, de fraternité, mais aussi d’espoir. L’espoir de donner un sens à sa vie en aidant son prochain répond à celui, malheureusement plus illusoire, des fugees qui fuient vers un ailleurs rêvé. Malgré les souffrances et les risques encourus, la petite voix intérieure qui leur intime de saisir leur chance en Europe, persiste, jusqu’à l’issue, parfois fatale.

Ainsi, le livre dépasse la saga souvent tragique des réfugiés et aborde une interrogation quasi philosophique qui reste en suspens tout au long du livre : pourquoi on part ? Se pose en creux la question de ce besoin propre à l’homme, qu’il soit réfugié ou non, de partir pour se découvrir, s’accomplir et finalement mieux revenir, comme si le voyage faisait partie de la construction.

Finalement, à travers ce roman, l’auteur nous interroge sur notre capacité à nous réaliser par nous-même, à faire nos propres choix en dépit des contingences de l’existence. « L’homme libre est celui qui choisit son exil », dit Mahmoud Darwich, cité en exergue du livre.