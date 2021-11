Walk me to the corner – Anneli Furmark – la chronique BD

Résumé : Élise est une femme d’une cinquantaine d’année, mariée depuis plus de 20 ans à un homme attentif, Henrik, avec qui elle a eu deux enfants qui ont quitté le domicile familial. Elle mène une vie routinière jusqu’au moment où elle tombe éperdument amoureuse de Dagmar, une femme médecin qu’elle a rencontré lors d’une soirée. Élise et Dagmar entament une relation passionnelle, qui suscitent bientôt des frictions. En quête de repères, Élise choisit d’informer son époux de son aventure amoureuse, et réaffirme son amour pour lui. Mais Henrik vit mal cette situation, et entame une relation avec une de ses étudiantes… Et bien que le couple de son amante vacille, Dagmar refuse de divorcer pour rejoindre Élise, au motif qu’elle souhaite préserver ses enfants.

L’œuvre de l’autrice suédoise Anneli Furmark explore la complexité des relations familiales (Le centre de la Terre, çà et là, 2013) et des relations amoureuses lorsque celles-ci sont confrontées à l’engagement politique (Hiver rouge, çà et là, 2015, sélectionné à Angoulême) ou à l’acceptation de l’homosexualité (Au plus près, çà et là, 2018). Walk me to the corner s’inscrit dans cette peinture de l’intime : Anneli Furmark réalise une peinture tendre et précise de la passion qu’éprouvent deux femmes l’une pour l’autre et les bouleversements que cet amour suscite. Comme le souligne joliment l’incipit de l’album, alors qu’« Élise avait toujours cru que c’était juste une affaire de maîtrise de soi », il a suffit d’une poignée de secondes pour qu’elle tombe amoureuse de Dagmar et que son quotidien bascule. La femme cinquantenaire regarde d’un œil nouveau ses imperfections. Elle éprouve à nouveau des sensations qu’elle croyait réservé à la jeunesse : l’attente angoissante de la réponse de l’être aimé, l’intensité de la passion charnelle…

Anneli Furmark – çà et là pour l'édition française

Anneli Furmark éprouve une vraie tendresse pour ses personnages dont elle peint avec une égale justesse les joies et les angoisses. L’autrice suédoise excelle dans la peinture des sentiments, exprimés à travers le dialogue des personnages et l’utilisation de l’aquarelle. La dessinatrice alterne entre couleurs chaudes et froides et intègre des jeux de lumière sur ses planches. L’amateur d’aquarelle prend un vif plaisir à s’arrêter sur ces couleurs tout en nuances, si éloignées des tons obtenus sur tablette graphique.

Anneli Furmark – çà et là pour l'édition française

Peinture tendre et réaliste sur la passion de deux femmes, Walk me to the corner confirme le talent d’Anneli Furmark pour la représentation de l’intime et l’expression des sentiments profonds.