Les misérables - Raymond Bernard - critique

Résumé : Un homme d’une force incroyable (Harry Baur) réussit à relever la cariatide d’une mairie qui menaçait de s’effondrer sur les passants. Il regagne ensuite la file de forçats enchaînés qui traverse la ville.

Critique : Cet homme, c’est bien sûr Jean Valjean, dont on va suivre l’étonnant destin sur près de cinq heures réparties sur trois épisodes distincts. À l’époque, chaque film a été présenté comme indépendant. Ils portent d’ailleurs chacun un sous-titre : Une tempête sous un crâne, Les Thénardier et Liberté, liberté chérie.

Le roman emblématique de Victor Hugo, construit comme une sorte de feuilleton, a toujours intéressé le cinéma. Le nombre d’adaptations est impressionnant. Celle-ci ample, est la toute première depuis l’arrivée du parlant.

Le cinéaste Raymond Bernard s’est assuré le concours du romancier André Lang, pour l’écriture du scénario. La mise en scène brillante, les décors exceptionnels de Lucien Carré et Jean Perrier et la musique d’Arthur Honegger dirigée par Maurice Jaubert font de ce film une oeuvre de grande qualité. Plusieurs épisodes très marquants émaillent le long métrage : la nuit chez l’évêque, le terrible destin de Fantine jusqu’à la scène de la boule de neige, les échanges toujours intéressés des Thénardier, et la longue scène de la barricade qui va amorcer la fin de l’histoire.

La distribution trois étoiles ne masque pas le surjeu théâtral aujourd’hui presque insupportable de certains des protagonistes, et notamment, dans des rôles majeurs, Florelle qui donne un visage de sainte à Fantine ; et Josseline Gael, qui donne un air bien idiot à la Cosette adulte, dotée de plus d’une désagréable voix de crécelle.

On aura tout intérêt à plutôt retenir la confrontation Harry Baur et Charles Vanel (inspecteur Javert), la fougue du jeune Jean Servais (Marius) et le couple Thénardier, délectable de rouerie, méchanceté et cupidité, campé par les inénarrables Charles Dullin et Marguerite Moreno.

À ce jour, cette adaptation de l’un des romans les plus prisés du cinéma reste la meilleure.