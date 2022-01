Les missionnaires - Phil Klay - critique du livre

Résumé : Les guerres interminables de l’Amérique en Irak et en Afghanistan n’ont pas laissé indemnes Mason, médecin dans les forces spéciales, ni Lisette, grande reporter. Et pourtant, pour eux, la guerre est inséparable des notions de danger, de camaraderie, de sens de l’honneur. Elle fait partie de leur vie. En Colombie, le gouvernement américain s’efforce d’aider les autorités locales à mettre fin à la guerre civile tout en neutralisant les gangs de narcotrafiquants. Pour Mason, c’est une guerre juste, et Lisette est plus que prête à la couvrir. Côté colombien, Abel, obligé de joindre un groupe paramilitaire après la destruction de son village, et Juan Pablo, officier de l’armée, ont également été abîmés par de longues années de ce conflit auquel l’Amérique a décidé de se mêler. Avec peut-être les meilleures intentions, mais sans doute pour les pires résultats. Car le conflit colombien, vieux d’un demi-siècle et impliquant de nombreux acteurs aux alliances changeantes, se révèle aussi terriblement complexe qu’il est violent.

Critique : Souvent factuelles, aussi brutales que peuvent l’être les énoncés d’un article, les longues phrases de Phil Klay relatent la guerre interminable, celle qui étend ses tentacules d’un continent à un autre, sans jamais relâcher son étreinte mortelle, hydre dont les têtes repoussent alors qu’elles sont tranchées. Entre Irak, Afghanistan et Colombie, les héros de l’auteur, ancien Marine, se débattent dans la poix de l’Histoire et de leur histoire, tentent de trouver un sens à leur rôle dans ce marasme sanglant, mer écarlate sans terre à l’horizon. Un enfant orphelin à cause des FARC, une journaliste, reporter en Afghanistan, un soldat des forces spéciales américaines et un gradé de l’armée colombienne se racontent et se donnent la réplique sans le savoir, parfois à plusieurs dizaines d’années d’intervalle, avant leur rencontre, puisque ces existences se percutent, inévitablement – collision frontale ou onde de l’effet papillon.

En unissant ainsi six destins, six voix, puis bien davantage car chaque existence est liée, Phil Klay dénonce l’absurdité d’un engagement militaire sans but, seules les missions ayant une raison d’être, sans parvenir à justifier l’entièreté d’un conflit. Les Américains sont là, d’un pays à l’autre, parfois ouvertement présents, parfois simples marionnettistes opérant de loin, préférant avancer masqués, dissimulés en la personne de mercenaires, chevaux de Troie, missionnaires du bien, porteurs du mal. Dans la jungle et dans les montagnes, les armes sont les mêmes – plume et roquettes, fusils et intimidation, drones et ciblage encore plus précis, bientôt.

Si de prime abord les bribes narratifs se succèdent sans cohérence chronologique, bientôt, une unité apparaît, chaque fil devenant indispensable à la trame qui se dessine lentement. Brillant, Les missionnaires l’est à bien des égards. Entremêlant les perspectives et les failles, faisant se répondre l’armée locale, les guerilleros, les paramilitaires, les narcotrafiquants d’ici, les talibans de là-bas et les forces armées américaines – toujours –, Phil Klay parvient étonnamment à créer une logique et une harmonie dans ce pandémonium furieusement engagé, qui met parfois la concentration du lecteur à rude épreuve.