Les Mystères de Barcelone - Lluis Danès - critique

Résumé : Barcelone, au début du XXe siècle, voit cohabiter deux villes. L’une, bourgeoise et moderniste ; l’autre, crasseuse et sordide. La disparition de la petite Teresa Guitart, fille d’une famille riche, envoie une onde de choc dans tout le pays. La police a bientôt une suspecte : Enriqueta Martí. De son côté, le journaliste Sebastià Comas va mener une véritable enquête et découvrir la sombre vérité…

Critique : Les Mystères de Barcelone est un plaisir visuel qu’on aurait tort de bouder. Il ravira à la fois les amateurs de faits divers et les cinéphiles, car ce thriller volontairement rétro multiplie les références cinématographiques, privilégiant un noir et blanc de circonstance où ombres et lumières contrastent de manière expressionniste, même si, à des moments particulièrement diégétiques, la couleur fait irruption, comme un révélateur.

La terrible histoire d’Enriqueta Martí, celle qu’on surnommait "la vampire du Raval", nourrit le propos du film, qui nous immerge dans les bas-fonds du Barcelone des années 1910. Des enfants disparaissent mystérieusement, la police n’enquête pas avec la rigueur attendue, alors que la presse la harcèle de questions. L’un de ces journalistes, Sebastià Comas, mène des investigations et découvre une vérité qui dépasse l’imagination, où la corruption se conjugue à la cruauté.

Outre que la figure purement fictionnelle de Comas permet au scénario d’envisager la réalité par le biais d’un regard traumatisé -le journaliste a lui-même vécu un deuil familial en lien avec les disparitions- le long métrage choisit d’être fidèle à la vérité d’une affaire trouble qui associe la réalité et le fantasme, dans une sorte de cauchemar sur lequel planent les influences de Fritz Lang, F.W. Murnau, Georges Méliès ou David Lynch. Le parcours d’Enriqueta Martí i Ripollés, soupçonnée d’avoir enlevé, prostitué et tué des enfants, avait déjà suscité d’autres œuvres : parmi elles, on mentionnera le magnifique roman graphique de Miguel Ángel Parra, Ivan Ledesma et Jandro González, sorti en 2019.

Cette sordide affaire inspire ici une lecture archétypale d’un fait divers et de ses conséquences, en convoquant des motifs bien connus et reliés : les abus de pouvoir qu’engendrent les inégalités socio-économiques, la veulerie d’une puissance publique corrompue, le phénomène du bouc émissaire dans une situation de crise. Il est loisible d’y trouver quelques échos aux problématiques de nos sociétés contemporaines, de repérer aussi la constance de certains discours qui prospèrent sur le post-factualisme.

Dans cette perspective, la vérité oppositionnelle qu’incarne Comas justifie sa seule présence, même si l’on conviendra que cette incarnation engendre un affrontement quelque peu monolithique. Mais au-delà de cette lecture symbolique, il est aussi envisageable de prendre Les Mystères de Barcelone pour ce qu’il est : un très agréable moment de cinéma, puisant à la source de cet art, où la puissance de l’image et de ses illusions permet de jouer avec notre imaginaire.