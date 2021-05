Les noces rebelles - critique du film

Résumé : Au milieu des années 50, un couple de banlieusards qui a tout pour être heureux est confronté à un dilemme : écouter ses désirs ou s’adapter à la société.

Notre avis : Sam Mendes a goûté aux Oscars avec American Beauty, et cela lui a visiblement plu. Il faut le voir ici se démener dans sa quête de perfection : choix d’un sujet ambitieux et teinté de subversion, casting irréprochable, photographie lumineuse. Sa reconstitution des années 50 porte en elle le charme de la discrétion, permettant à l’histoire de trouver un écho très actuel.

Beaux jusque dans leurs colères, les acteurs se démènent, tandis que la caméra imperturbable continue de travailler l’esthétique, composant ses tableaux avec une tranquille assurance. Mais dans un film si obnubilé par le souci du détail formel, le propos devient bizarrement artificiel. D’autant qu’April et Frank Wheeler, si persuadés d’être marginaux, n’expriment jamais leur différence par des actes : ils se contentent de l’affirmer. Comme si le simple fait de la décréter suffisait à l’établir comme postulat. A cause de cela, et contrairement à American Beauty, le film ne trouve jamais vraiment le regard critique qu’il semble vouloir poser sur les conventions et les rapports lissés par la vie en société.

Plus que dans cette critique un peu trop autoproclamée pour être convaincante, c’est donc dans la description d’un couple qui se déchire que le film convainc. Incapables d’être en phase, ils n’ont de cesse de se croiser dans leurs hauts et leurs bas, dans leurs forces et leurs faiblesses. Devant la caméra, Leonardo Di Caprio et Kate Winslet sont brillants. Il se dégage d’eux une forme d’évidence et de complémentarité presque physique.

Sam Mendes est donc toujours le réalisateur talentueux que l’on a connu par le passé. Il suffit pour s’en convaincre de voir la beauté langoureuse et subtile qui se dégage de certains plans. Mais tout cela respire par moments la course à l’Oscar, et à l’image de ses personnages, Les noces rebelles reste une œuvre d’une beauté un peu froide, faussement féroce et étrangement conformiste dans sa forme.

