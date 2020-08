Jarhead, la fin de l’innocence - la critique + test DVD

Résumé : Chronique de la guerre du Golfe durant l’été 1990. On y suit un bataillon de Marines. Pour ces jeunes déracinés, gavés d’images et de phraséologie guerrières, ivres de rock et de bière, commence alors la longue et dérisoire attente d’un ennemi fantôme. La soif, la peur, l’épuisement, l’ennui, les frustrations lancinantes, les tensions extrêmes s’additionnent dans un climat de plus en plus délétère et explosif. Dans cet enfer naîtront pourtant de surprenantes et inaltérables amitiés entre compagnons d’armes.

Critique : : Les films qui traitent de la guerre du Golfe ne sont pas nombreux. C’est pourquoi il importe de réévaluer au plus tôt Les rois du désert, de David O’Russell, qui abordait ce sujet sous l’angle de la dérision et du cynisme. D’une facture plus classique, Jarhead, le troisième long métrage de Sam Mendes, narre le quotidien des Marines pendant la Guerre du Golfe et filme le chaos délétère de la guerre en se focalisant sur la frustration de l’attente et finalement le néant puisqu’il ne se passe rien si ce n’est des tensions internes. La vraie guerre n’est donc pas celle que l’on croit.

Sans ambitions dadaïques, bifurcations fantaisistes ou dénonciatrices (ce qui lui permet d’éviter une certaine lourdeur sans pour autant gagner en pertinence), Mendes montre de jeunes gars qui ont trop rêvé leur vie à travers Apocalypse now et Voyage au bout de l’enfer. Au bout dudit voyage, ils n’en tirent aucune gloire. Parallèlement, Mendes s’applique à donner des accents véristes à son récit, même s’il cède plus d’une fois à quelques tentations esthétisantes, notamment dans le dernier tiers. Malgré des qualités certaines, le résultat demeure classique, autant que pouvait l’être Les sentiers de la perdition.

On tient peut-être ici la preuve qu’American beauty devait toute sa singularité au scénario d’Alan Ball (Six feet under). Mais, comme souvent chez le réalisateur (qui vient du théâtre), son opus se trouve transcendé par une interprétation d’excellente facture (Jake Gyllenhall et Peter Sarsgaard, en tête). Dommage toutefois qu’à force de peaufiner le visuel, Mendes oublie de faire affleurer l’émotion.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Une seule perle à dénicher parmi les bonus de cette édition simple, à savoir le commentaire audio de Sam Mendes. Le réalisateur d’American beauty revient sans complaisance sur son travail, le décortique, en explique les tenants et aboutissants avec sincérité. De leur côté, les scènes inédites ne sont pas inintéressantes mais manquent cruellement d’à-propos par rapport au reste du film, qu’il s’agisse par exemple de la scène du masque ou de celle du jogging. En outre, la plupart sont des versions longues de séquences conservées dans le film. Dans le même ordre d’idées, Les rêves de Swoff sont en fait les élucubrations trash du personnage principal (procédé largement utilisé dans la série Six feet under). Sympathique mais dispensable. Tout comme les interviews des Marines accordées à l’équipe de journalistes dont vous pouvez désormais découvrir l’intégralité. En résumé, il n’y a que des scènes inédites, classées en différentes catégories, ce qui confère l’impression (fausse) d’une multitude de suppléments. Pour en savoir un peu plus, se référer à l’édition collector qui avec trois modules supplémentaires (Le journal de Jarhead, Le contexte et La vie des Marines) cerne plus largement le sujet.

Image & son : Un bijou dont l’image opalescente lors des scènes de jour dans le désert laisse rêveur. C’est immaculé à souhait, contrasté à la perfection, détaillé à l’extrême (les grains de sable qui vient s’écraser au ralenti sur le visage de Swoff). Le son, du Dolby Digital 5.1, vous fera sauter de joie grâce à un mixage qui met autant en avant la géniale bande originale que les dialogues.