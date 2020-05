Les nuits de Cabiria - Federico Fellini - critique

Résumé : Rome. De loin, un couple gambade dans un terrain vague près du Tibre. Soudain, l’homme pousse la femme dans l’eau pour lui voler son sac à main. Des enfants vont plonger pour la secourir. A peine remise grâce à quelques adultes qui lui font cracher de l’eau, elle s’insurge contre tous pour se dépêcher de rentrer chez elle. Elle, c’est Cabiria (Giulietta Masina), une femme de petite vertu qui s’est fait rouler par un micheton qu’elle entretenait depuis quelques semaines.

Critique : Federico Fellini nous offre ici un splendide portrait de femme nommée Cabiria : une prostituée ballottée par la vie, naïve malgré ses airs supérieurs, et dotée d’un irrésistible petit minois enfantin.

Le cinéaste nous emmène dans un quartier de Rome peuplé de terrains vagues et de masures délabrées. Cabiria, qui vit de ses charmes, est en fait un cœur d’artichaut qui attend le grand amour, tout en pensant que chaque homme s’intéressant à elle ne cherche qu’à la rouler.

On la suit dans un quartier glauque de Rome où elle a ses habitudes et où elle retrouve ses "collègues" et leurs amis désœuvrés. C’est là où les réputations se font et se défont.

Une nuit, elle rencontre par hasard un acteur de cinéma (Amedeo Nazzari), le genre bellâtre, qui n’aura guère d’égards pour elle. Elle lui demande tout de même un autographe pour faire bicher ses copines.

Même la religion et une procession ne répondront pas à son désir profond de mariage tendance midinette, si ce n’est une cuite carabinée après la manifestation.

Le jour où un homme semble s’intéresser sincèrement à elle (le personnage est joué par François Périer), elle pense qu’il s’agit d’une plaisanterie.

Le film constitue un réel hymne à la femme, à travers le portrait attachant d’une perdante qui traverse la vie comme un vaillant petit soldat et qui mise toujours sur le facteur chance.

Giulietta Masina, filmée avec attention par son mari, est éblouissante. Sa gouaille, sa bonne humeur et son physique original, qui a quelque chose de clownesque, permettent au film, outre ses qualités intrinsèques, de revendiquer son statut de chef-d’œuvre

Le long métrage a permis à la comédienne d’obtenir le prix de la meilleure interprétation féminine au festival de Cannes 1957 et il a reçu l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1958.