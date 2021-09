Les parapluies de Cherbourg - Jacques Demy - critique

Résumé : {{L’argument :}} Qu’elle est loin l’Algérie quand on a dix-sept ans et que l’on habite Cherbourg... Geneviève vend des parapluies, mais surtout, elle est amoureuse de Guy, un garagiste. Des projets se dessinent, mais Guy est appelé sous les drapeaux pour combattre en Algérie.

Copyright Ciné Tamaris

Critique : Quarante après, il peut sembler étonnant que Les parapluies de Cherbourg ait reçu la Palme d’or 1964. Avec un jury présidé par Fritz Lang et des films de Truffaut (La peau douce), de Verneuil ou d’Alaya en compétition, le public s’attendait à un palmarès plus pointu. Et pourtant... Au-delà de la mièvrerie de l’histoire d’amour à l’eau de rose et des décors en Technicolor tout droit sortis d’une revue de la parfaite ménagère de l’époque, le film est (un peu) plus complexe qu’il n’y paraît, en ce sens qu’il a ouvert une brèche dans plusieurs domaines. D’un point de vue intellectuel d’abord, il est certainement l’un des premiers films à faire directement allusion à la guerre d’Algérie, brisant le tabou, deux ans seulement après les accords d’Évian. Enfin, sur le plan cinématographique, Les parapluies de Cherbourg demeure un incroyable pari : non seulement, il révèle au grand jour le talent d’une Catherine Deneuve, spontanée et bouleversante, mais Jacques Demy s’offre le luxe de renouveler de bout en bout le genre de la comédie musicale très codifié par les Américains : le film est entièrement chanté. Et si aujourd’hui, certains passages portent à sourire, le public de l’époque ne s’y est pas trompé et le film connaît un succès international.