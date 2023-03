Les petites victoires - Mélanie Auffret - critique

Résumé : Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Émile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

Critique : Originaire de Vannes, Mélanie Auffret a entrepris des études de commerce avant de suivre des cours de théâtre et de participer au Festival Génération Court, remportant le Prix Eicar, accompagné d’une bourse d’étude dans la formation Réalisation. Les petites victoires est son second long métrage, après Roxane, une comédie rurale qui ne manquait pas d’ambition mais semblait inaboutie. Écrit avec Michaël Souaité, avec la collaboration de Romain Compingt et Yoann Gromb, le présent opus est une agréable surprise, qui confirme la volonté de la cinéaste de décrire des communes rurales en voie de désertification, un thème qui lui est d’autant plus cher qu’elle est elle-même issue d’une famille bretonne ancrée dans ce milieu. Le matériau initial est certes semi-documentaire : « Un vrai casting de villages bretons a été passé. Nous avons visité près de quatre-vingts villages et Le Juch s’est imposé comme une évidence. C’est un théâtre à ciel ouvert, à l’image de ce que je souhaitais raconter. J’ai été saisie par le contraste entre la beauté de ses ruelles et de sa verdure, de ses bâtiments, et la réalité sociale et économique qui le touche : c’est un village sur le fil qui se bat tous les jours pour maintenir sa cohésion sociale et son attractivité », déclare ainsi la réalisatrice dans le dossier de presse.

Le sujet du déclin des campagnes fait écho à maintes fictions abordées dans le cinéma français, dont Petit paysan de Hubert Charuel ; et se retrouve greffé à celui (complémentaire) de l’illettrisme, qui jusque-là avait été le mieux abordé par Claude Chabrol dans La cérémonie. Mais la veine de Mélanie Auffret se veut plus légère, sans tomber dans la mièvrerie et la nostalgie réactionnaire de productions agraires comme Les enfants du marais de Jean Becker. L’on s’attache véritablement au duo de protagonistes. Celui-ci est formé par Alice, maire et institutrice d’un petit village, dont la classe unique est menacée de fermeture ; et d’Émile, un retraité brut de décoffrage, qui décide de revenir sur les bancs de l’école pour tenter de réapprendre à lire et écrire. Ce binôme improbable fonctionne admirablement à l’écran, bien aidé par les talents de Michel Blanc et Julia Piaton, mais aussi par les qualités du scénario.

Ce dernier brille par ses dialogues tout en émotion contenue (les lettres sans réponse d’une amoureuse car le destinataire ne sait pas lire) et en humour subtil, utilisant sans lourdeur les atouts d’un comique de situation. La scène la plus aboutie est à cet égard celle qui voit les villageois transformer une inutile boulangerie sociale et solidaire en un bistrot convivial, davantage générateur de lien social, et ce à l’insu de leur maire pour laquelle ils ont pourtant une entière confiance… Et l’on appréciera le discours pertinent sur le projet éducatif dans les zones rurales, asséné avec tout autant de second degré, loin du ton sentencieux que même un Bertrand Tavernier n’avait su éviter avec Ça commence aujourd’hui. Il n’est pas superflu d’ajouter que Les petites victoires doit aussi beaucoup à ses seconds rôles, de Lionel Abelanski en adjoint dévoué à Marie Bunel en villageoise patiente, en passant Marie-Pierre Casey, toujours fringante en octogénaire combative. Au final, ce long métrage modeste et sans prétentions sur le plan de la mise en scène reste indiscutablement recommandable.