Les poings desserrés - Kira Kovalenko - critique

Résumé : Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise de sa famille qu’elle rejette autant qu’elle l’aime.

Critique : Elle pourrait être une jeune fille de son âge qui se plaît à charmer les garçons. Avec ses cheveux raccourcis, l’enfoncement du visage dans le blouson, Adadza semble toute autre. Elle attend une personne à la gare des bus, tous les jours, comme si cet homme était celui qui allait la sortir des grisailles de l’Ossétie où des bandes de gamins arrosent de leur colère les murs des immeubles. Les Poings desserrés a remporté le prix du jury Un certain Regard à Cannes. Pourtant, le film avait de quoi effrayer. L’ambiance est lourde, sinistre, au-delà même de la mélancolie. On parle ici d’une région du monde, l’Ossétie du Nord, coincée à la toute proximité de la Géorgie, où les populations décroissent à l’aune d’une économie en berne. Les gens vivent dans l’entre-soi, à l’image de la famille d’Ada elle-même, où le père règne sur ses enfants à la façon d’un despote.

Il faudrait avoir l’esprit mal tourné pour percevoir dans la figure de ce père de famille une allusion au maître fou de l’empire russe. L’homme cultive l’enfermement et la privation de liberté comme modèle d’éducation, cache les papiers de sa fille pour éviter qu’elle ne s’enfuie, et surtout fait régner dans la demeure un esprit trouble, aux relents incestueux à peine voilés. Mais Kira Kovalenko n’en dit pas plus. Une fois, le frère de la jeune-fille qui lui impose de dormir avec elle la nuit, l’appelle maman. Cette seule allusion suffit à penser qu’il pourrait être autant son petit frère que le résultat d’un enfantement forcé avec son père. Le scénario préfère le silence. C’est au spectateur de se créer une idée dans cette confusion pesante des rôles et des genres où les corps meurtris et maltraités s’invitent officiellement.

La réalisatrice a tourné essentiellement avec des comédiens amateurs. On ressent d’ailleurs dans leur jeu la puissance des lieux, la sonorité sinistre des montagnes qui entourent les maisons, et le non-dit qui caractérise les relations humaines. Le récit s’attarde sur le retour au foyer d’un frère aîné parti pour la ville. Le garçon est déterminé à sauver sa sœur de l’emprise du père sur elle. Mais le déterminisme familial, la manière dont Ada elle-même se soumet aux autres sans rechigner ont raison du combat pour la liberté. On perçoit dans le long-métrage la puissance avec laquelle les victimes s’enferment inconsciemment dans la tourmente de leurs bourreaux. En l’occurrence, Adadza est dépeinte comme une femme objet des désirs de sa famille et d’un livreur joyeux qui la force par tous les moyens à céder à ses charmes.

Les Poings desserrés est un film âpre et difficile qui laisse le spectateur sans voix. Le récit ne révèle aucun de ses mystères complètement. Il nous abandonne dans un sentiment de ne pas avoir tout compris du piège d’enfermement dans lequel Ada est prise. Dans tous les cas, il s’agit d’un immense film.