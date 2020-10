Les rivières pourpres 2 : Les anges de l’Apocalypse - critique

Résumé : Un homme est retrouvé emmuré dans un monastère de Lorraine ; un autre, exact sosie de Jésus, est découvert presque mort au pied d’une église. Deux histoires a priori différentes mais qui se rejoignent. Pierre Niemans, commissaire rigoureux, et Reda, jeune capitaine de la police fougueux, reprennent du service...

Critique : Commençons tout d’abord par dire tout le bien qu’on pense d’Olivier Dahan, excellent réalisateur à ses heures indépendantes, qui tente ici vaille que vaille de reprendre le flambeau et d’imposer un peu de personnalité dans cette suite balourde. Qu’il mette en scène une descente aux enfers qui prend des allures traumatisantes de requiem pour un rêve (Déjà mort, premier long impressionnant) ou le road movie psy d’une prostituée à la recherche de son enfant (La vie promise), le cinéaste a toujours prouvé qu’il était capable de créer une atmosphère déstabilisante et de transformer des scripts ténus en intenses moments de cinéma. Hélas, malgré tous les espoirs qu’on pouvait placer en lui et son talent (indiscutable), il ne parvient pas à rehausser le niveau de ce thriller indigeste, musclé, mais affligeant.

Visuellement, il est évident que Dahan fait ce qu’il peut : il soigne la mise en scène, multiplie les effets pyrotechniques, accumule les courses poursuites sans fin et augmente le son pour mieux impressionner le spectateur. Mais cette esbroufe formelle ne parvient pas à masquer l’indigence gravissime d’un scénario (écrit et dialogué par Besson - encore bravo), dont l’humour vaseux et les fausses pistes éculées agacent et ennuient. Seul l’excellent Christopher Lee (qui arrive au bout d’une heure de bobine) parvient par intermittence à instiller un peu de mystère dans ce nanar délirant.

Le DVD :

Edition 2 DVD

Format cinémascope 2.35 16/9 compatible 4/3

Audio Dolby Digital français 2.0 et 5.1 / DTS français 5.1

Sous-titres anglais

Tous publics



Les suppléments de l’édition collector :

Making of (73 minutes)

Scène coupée

Bande-annonce

Reportage : "Avec l’équipe du film"

Les courts de cœur d’Olivier Dahan

Les effets spéciaux de l’Apocalypse

"Ligne Maginot & Co" les décors du film commentés par Olivier Dahan et Olivier Raoux (décors)

Les armes des Rivières Pourpres, visite chez Maratier

Design sonore

Les interviews de l’équipe