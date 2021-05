Les secrets de ma mère - Jessie Burton - critique du livre

Résumé : Jessie Burton dresse le portrait d’une jeune femme londonienne, Rose Simmons en quête de ses origines. Elle n’a jamais connu sa mère Elise Morceau, qui l’a abandonnée alors qu’elle était encore un bébé. Un jour, elle rend visite à son père qui lui remet deux livres, "Cœur de cire" et "Lapin vert", en lui confessant que l’ancienne compagne de sa mère les a écrits. Sous le choc de cette double révélation, Rose, âgée de trente-quatre ans, se lance à la recherche de cet écrivaine, Constance Holden surnommée Connie. Lorsqu’elle la trouve enfin, elle décide de s’immiscer dans sa vie sous une fausse identité, pour en savoir plus.

Critique : Ce roman est organisé autour des femmes. Les hommes sont constamment à l’arrière-plan, que ce soit Matt, le père de Rose, ou bien Joe, son petit ami. L’homme est perçu comme accessoire et réduit au simple rôle de géniteur. Il est difficile de compter sur lui, et son image n’est pas très valorisante. L’autrice fait de Matt à la fois un fallacieux qui a conservé pour lui ce lourd secret de famille pendant plus de trente ans et un traître qui a trompé sa femme. Elle assimile aussi Joe à un « Tanguy », qui a quitté son emploi de courtier à la City, pour aménager une camionnette en un food-truck de burritos.

Elle aborde des thématiques classiques liées à la condition féminine. Ainsi, l’homosexualité des femmes est sous-jacente tout au long du texte, et portée principalement par le personnage de Connie, dont elle nous dépeint les aventures amoureuses et la vie dissolue sur la côte Ouest des États-Unis.

La maternité est également un des fils conducteurs du récit. A travers les personnage, Jessie Burton interroge le désir de procréer. Ne pas avoir envie de donner la vie est-il insensé ? Toutes les femmes sont-elles faites pour avoir des enfants ? Sont-elles capables de les élever ? Des réponses sont proposées au fil des pages, notamment avec Elise, quand on découvre la façon dont elle décroche de son rôle de mère et perd pied jusqu’à abandonner sa fille Rose. La description est si réaliste et tellement réussie qu’on souffre avec elle.

L’histoire se déroule à deux époques différentes : dans les années 1980, avec la rencontre d’Elise et Connie en Angleterre. Ensuite, les deux partiront pour vivre à Los Angeles ; et aujourd’hui à Londres, avec Rose qui recherche sa mère. Présent et passé se marient merveilleusement bien, grâce à Connie, le lien entre Rose et Elise.

Cette jeune romancière de trente-huit ans, qui est également actrice, a choisi de faire évoluer ses personnages dans les milieux artistique, littéraire et cinématographique qu’elle connaît bien.

Ce cinquième roman, sans doute en partie autobiographique, tient toutes ses promesses et parvient à tenir le lecteur en haleine jusqu’à la fin.