Les sœurs Brontë - André Téchiné - critique

Résumé : Yorkshire, fin du XIXe siècle. Les quatre enfants Brontë ont tous des dispositions artistiques. Il semble que Branwell (Pascal Greggory) soit le mieux placé pour réussir. Charlotte (Marie-France Pisier) et la cadette Anne (Isabelle Huppert) vont devenir préceptrices pendant qu’Emily (Isabelle Adjani), véritable garçon manqué, court la lande à la recherche de plantes rares.

Critique : Ce film a la particularité d’être le seul à réunir sur la même affiche les deux Isabelle, Adjani et Huppert. On peut s’en étonner au vu de leurs impressionnantes filmographies respectives et de leur longévité artistique.

S’ajoutent à ce rare duo Marie-France Pisier et Pascal Greggory pour former une belle fratrie au casting de ce film très sérieux et classique composé de plans élaborés esthétiques, à l’image d’œuvres de peinture (excellent travail du chef opérateur Bruno Nuytten). Dans une atmosphère austère, le récit décrit l’étonnante éclosion de talents au sein d’une même famille, aux destins pourtant tous abrégés, et qui finalement oubliera Brandon, plus hésitant, et en butte à des addictions fatales. La musique de Philippe Sarde, les costumes de Christian Gasc et les décors de Jean-Pierre Kohut-Svelko participent aussi largement à la réussite de cette œuvre pourtant controversée à sa sortie.

Un bon compromis entre le talent d’un cinéaste qui fera lui aussi une brillante et toujours actuelle carrière, et les critères qualité "Gaumont" de l’époque défendus par les producteurs Alain Sarde et Daniel Toscan du Plantier.