Les sœurs Brontë - André Téchiné - critique

Le 6 février 2026
Ce fiilm d’auteur signé André Téchiné, reste un bel exemple de la production de qualité des studios Gaumont à cette époque. C’est aussi la seule fiction à réunir Isabelle Adjani et Isabelle Huppert.
- Réalisateur : André Téchiné
- Acteurs : Isabelle Huppert, Pascal Greggory, Isabelle Adjani, Marie-France Pisier, Patrick Magee, Alice Sapritch, Hélène Surgère, Pierre Bertin, Adrian Brine, Xavier Depraz, Roland Barthes
- Genre : Drame, Biopic
- Nationalité : Français
- Distributeur : Gaumont Distribution
- Durée : 1 h 55 mn
- Date de sortie : 9 mai 1979
- Festival : Festival de Cannes 1979
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Yorkshire, fin du XIXe siècle. Les quatre enfants Brontë ont tous des dispositions artistiques. Il semble que Branwell (Pascal Greggory) soit le mieux placé pour réussir. Charlotte (Marie-France Pisier) et la cadette Anne (Isabelle Huppert) vont devenir préceptrices pendant qu’Emily (Isabelle Adjani), véritable garçon manqué, court la lande à la recherche de plantes rares.
Critique : Ce film a la particularité d’être le seul à réunir sur la même affiche les deux Isabelle, Adjani et Huppert. On peut s’en étonner au vu de leurs impressionnantes filmographies respectives et de leur longévité artistique.
- Copyright Gaumont International/France 3 Cinéma/Action Films
S’ajoutent à ce rare duo Marie-France Pisier et Pascal Greggory pour former une belle fratrie au casting de ce film très sérieux et classique composé de plans élaborés esthétiques, à l’image d’œuvres de peinture (excellent travail du chef opérateur Bruno Nuytten). Dans une atmosphère austère, le récit décrit l’étonnante éclosion de talents au sein d’une même famille, aux destins pourtant tous abrégés, et qui finalement oubliera Brandon, plus hésitant, et en butte à des addictions fatales. La musique de Philippe Sarde, les costumes de Christian Gasc et les décors de Jean-Pierre Kohut-Svelko participent aussi largement à la réussite de cette œuvre pourtant controversée à sa sortie.
Un bon compromis entre le talent d’un cinéaste qui fera lui aussi une brillante et toujours actuelle carrière, et les critères qualité "Gaumont" de l’époque défendus par les producteurs Alain Sarde et Daniel Toscan du Plantier.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.