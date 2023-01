Les Survivants - Guillaume Renusson - critique

Résumé : Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils devront affronter...

Critique : Le problème souvent dans le cinéma français demeure le fait que les réalisateurs écrivent leurs propres films. En l’occurrence, Guillaume Renusson s’engage dans un premier long-métrage ambitieux mais dont le scénario se heurte à des soucis de vraisemblance et demeure pour le moins abscons. On comprend dès le début du film que Samuel a perdu sa femme récemment, et que sa petite fille en paye les conséquences. Le tourment flotte dans le regard du héros qui semble déterminé peut-être à venger sa jambe blessée et la disparition de son épouse. En réalité, on ne sait pas grand-chose sinon que l’homme décide de s’exiler dans un chalet isolé qui jouxte les montagnes italiennes.

L’aventure peut commencer alors. Elle oppose Samuel, une jeune femme d’origine afghane (mais qui parle le français) et une bande de radicaux, prêts à en découdre avec les sans-papiers qui traversent la frontière. En fait, on ne comprend pas tellement l’imbroglio qui se noue entre les protagonistes qui s’élancent dans une chasse sordide à l’homme. Les coups de feu, les chiens dangereux, les insultes volent dans ce thriller aux relents de film gore et de pamphlet politique. Si Samuel semble assez vide idéologiquement, les assassins affirment sans la moindre nuance une haine systématique de l’étranger, au point d’accepter d’être condamné à la prison pour tuer un migrant. Quelque chose ne fonctionne pas dans cette aventure haletante, filmée dans un écrin de montagnes enneigées. Les ficelles du scénario permettent au récit de retomber sur ses pieds, avec une facilité assez déconcertante.

Toujours est-il que Denis Ménochet confirme, s’il était utile, son indéniable talent de comédien. Il montre un corps abîmé, obèse, qui participe à l’étoffe malheureuse de son personnage. Il porte le récit d’un bout à l’autre, malgré les blessures, les coups de poings, déterminé à faire le deuil de son épouse à travers cette jeune Afghane, elle-même veuve. Et le miracle se produit, dans un savant coup de théâtre constitué de cartes d’identité, de cadavre dans la neige, et de policiers distraits.

Les Survivants a le mérite de révéler un réalisateur, Guillaume Renusson, qui ne manque pas d’inventivité pour donner vie à des personnages sombres. On lui souhaite, dans la suite de sa carrière, une écriture et un scénario plus matures, plus ciselés, qui sauront porter le cinéaste à juste valeur.