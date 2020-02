Les Vitelloni - la critique du film

Notre avis : Le titre du film est inspiré d’une définition d’argot désormais obsolète. Celle-ci fait référence à de jeunes oisifs, sans travail ni ambition, qui se promènent sur les places de la ville, tout le long de l’après-midi. Le chômage causé par la dépression de l’après-guerre ayant élargi le phénomène des vitelloni à l’échelle nationale, Fellini déroule son récit dans une ville non identifiée, mais qui clairement fait référence tantôt à Rimini (ville natale du réalisateur), tantôt à Ostia (ville du littoral, près de Rome).

Les protagonistes de l’histoire sont cinq jeunes qui passent leurs journées à flâner, à regarder les filles du village, à se moquer de ceux qui ont un travail. Ils sont le symbole d’une jeunesse qui, traumatisée par la guerre, ne veut pas entrer dans la vie adulte, de peur de vivre d’autres brûlantes déceptions et refuse ainsi d’assumer le poids des responsabilités.

Chaque personnage incarne un aspect de la médiocrité provinciale (l’intellectuel, le séducteur, le garçon précoce, l’éternel enfant et le moqueur). Hormis le personnage de Moraldo (alter ego de Fellini), qui finit par s’éloigner de sa ville de province, à la recherche d’un avenir meilleur, tous les personnages sont incapables d’assumer de quelconques devoirs dans leur vie privée, publique ou professionnelle. C’est le cas notamment de Fausto (Franco Fabrizi), le séducteur qui, bien que contraint à un mariage réparateur, continue de privilégier sa conduite irresponsable.

Comme souvent chez Fellini (du moins jusqu’à La dolce vita), on retrouve une tension entre le style néoréaliste propre au cinéma italien de l’après-guerre et des nouvelles influences venant d’autres territoires stylistiques, pas forcément cinématographiques d’ailleurs. Dans Les vitelloni, le néoréalisme de la reconstruction est remplacé par une ambiance à la fois narrative et esthétique nettement crépusculaire, de matrice existentialiste. Les vitelloni de la province italienne font pendant aux angry young men britanniques et aux rebels without a cause de Nicholas Ray ; avec ce chef-d’œuvre, Fellini offre au cinéma un portrait à la fois acide et ému du spleen de la périphérie urbaine. Le film est proposé par Tamasa en version restauré en 4K. C’est l’occasion de le redécouvrir sur grand écran, avec une qualité très proche de celle que le film avait lors de sa sortie en salle.