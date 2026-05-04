Lettres d’excuses - Émilie Chesnais - critique

Résumé : Patrick Chesnais se livre à un singulier exercice de confessions, mêlant l’humour et la sincérité, l’intime au spectaculaire. Un face à face unique entre lui, sa vie et nous !

Critique : Dix huit lettres. Il attaque par le pire de ce que la vie peut nous réserver, puisque la première s’adresse à son fils Ferdinand, tué par un chauffard alors qu’il n’avait que vingt ans, et qu’il s’accuse de n’avoir pas su protéger. La dernière boucle la transmission familiale. Elle est pour son petit-fils Eliott, onze mois, dont il ne verra pas la descendance : il en est désolé, mais espère bien voir le mariage. Il va tout faire pour s’accrocher et y arriver.

Copyright Sébastien Toubon

D’anecdotes personnelles en déclarations autour de la jeunesse, la vieillesse, la mort, c’est bien de la vie, entre tragique et burlesque, dont il nous parle, la sienne certes mais aussi la nôtre, celle dans laquelle chacun pourra se retrouver sans peine. Et puis, il l’avoue en toute simplicité, son inconstance l’a parfois amené à faillir auprès de personnes à qui il ne voulait que du bien. De Delphine Seyrig dont il n’a pu apprécier la pièce de théâtre à sa juste valeur pour cause de besoin naturel non assouvi, à Naomi Watts à qui il n’a présenté, de manière bien involontaire, que son côté le plus rustre, en passant par Mathilda May dont il a maladroitement saccagé la première expérience professionnelle, ou Jack Nicholson, malencontreusement interrompu dans un élan artistique longuement préparé. Autant d’excuses si malicieusement présentées qu’elles nous réservent quelques joyeux moments de franche hilarité. Puis vient le temps de l’émotion, entre aveu d’amour et de culpabilité, dès lors qu’il s’adresse à sa mère cloîtrée dans sa maison de retraite ou à Mémé de La Garenne dont la vie ne fut pas un long fleuve tranquille, ou encore ou à Juliette, son premier amour au destin tragique. Mais finalement, de quoi notre homme est-il coupable, si ce n’est d’avoir vécu, du mieux qu’il a pu, plus ou moins bien ?

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Extraites du livre éponyme paru en 2023, ces lettres évoquent toutes les facettes de la vie, entre nostalgie et bonheur. Les textes écrits par Patrick Chesnais touchent droit au cœur tant ils reflètent la sincérité d’un homme qui, même s’il a enduré le pire, n’a jamais perdu foi en la vie et continue à promener son éternelle indolence, teintée de pudeur, sur ce grand jeu de vérité.

Dans un décor minimaliste simplement composé d’une petite table, d’une chaise et d’un pupitre, résonne cette voix immédiatement identifiable. Elle se fait puissante dès qu’il s’agit d’asséner quelques certitudes mais sait se teinter de tendresse pour préserver de jolis moments d’intimité. Certes quelquefois, elle bougonne un peu au point de perdre la clarté de mots emprisonnés dans quelques borborygmes mais ces confidences à cœur ouvert méritent bien quelque confidentialité. Car finalement il fallait bien toutes ces variations de ton à point dosées pour faire vibrer des écrits tour à tour nostalgiques, poétiques ou grinçants, auprès d’un public qui ne tarde pas à être conquis. Le spectacle se termine par la récitation du Loup et de l’Agneau, une fable qui illustre un indigne procès autorisant un loup à se vautrer dans la mauvaise foi et se disculper de ses mauvaises actions. Et si finalement notre comédien facétieux n’avait-il déroulé ces fausses excuses que pour nous persuader de manière polie qu’il n’avait pas toujours tort ? À vous d’en juger !

Patrick Chesnais a toujours su parler de sujets graves sans se prendre au sérieux. Il nous le prouve une nouvelle fois.