Sauve qui peut (la vie) - Jean-Luc Godard - critique

Résumé : Le réalisateur de télévision Paul Godard (Jacques Dutronc), qui vient de se séparer de Denise (Nathalie Baye), vit seul à l’hôtel.

Critique : Après plus de dix ans de participation à des productions d’avant-garde collectives, Jean-Luc Godard revenait à un cinéma plus traditionnel. Il a lui-même qualifié son long métrage de « deuxième premier film ».

Traditionnel dans le sens où le récit redevient plus formel et la distribution est constituée d’acteurs et actrices reconnus.

Pour le reste, le cinéaste reste fidèle à lui-même avec un scénario déroutant, utilise des citations littéraires et dote nombre de séquences d’effets sonores qui perturbent les conversations : musique en arrière-plan, sonneries de téléphone, klaxons, sans compter des arrêts sur image inattendus, et un chapitrage qui présente le film en six parties avec des intertitres énigmatiques.

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Paul Godard, comme son nom l’indique, semble être un double du cinéaste, un réalisateur, ici en difficulté personnelle et professionnelle, à qui il n’a pas particulièrement donné le beau rôle : râleur, machiste et fuyant. Godard lui prête aussi des aphorismes typiques de ses propres propos, comme : « Je fais des films pour passer le temps, si j’en avais la force, je ne ferais rien ». Il a, par contre, brossé deux rôles originaux de femmes campés par Nathalie Baye et Isabelle Huppert. La première s’émancipe d’une relation qu’elle ne supporte plus quand la seconde, prostituée, considère son métier comme un travail à la chaîne, ignorant les humiliations. Si leurs histoires semblent sans rapport, les deux femmes finiront par se rencontrer et sympathiser. Paul Godard aura moins de chance.

Jean-Luc Godard revenait à un cinéma faussement commercial, sans renier son originalité, toujours à la limite de l’expérimental, qui agace tout autant qu’il séduit.

Nathalie Baye décrocha le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1981.