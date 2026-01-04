Frangipane - Hervé Bourhis - la chronique BD

Résumé : Chaque année, Jérôme et Adèle se retrouvent dans la maison bordelaise de leur père pour partager une galette des rois. C’est leur rituel et rien ne doit l’empêcher. Quand Adèle accepte de céder la dernière galette d’une boulangerie à une vieille femme et qu’il est ensuite impossible d’en trouver une autre, c’est le drame. Entre Jérôme l’ancien contestataire devenu patron obsessionnel et Adèle l’étudiante d’HEC désormais activiste, rien ne va plus. Leur affrontement se déroule en présence de leur père qui a renoncé à parler et de Cerise, la fille de Jérôme, adolescente toujours davantage plongée dans son monde.

Hervé Bourhis / Glénat

Hervé Bourhis signe une nouvelle comédie douce-amère qui synthétise très justement l’ambiance sociale et politique de la France des années 2020 et colle à l’actualité avec acuité et précision. Si, sur la couverture, le personnage de Jérôme peut évoquer Emmanuel Macron, au sein de l’album, il embrasse davantage le physique de Jean-Pierre Bacri, Adèle s’approchant d’Agnès Jaoui. Cela n’est évidemment pas fortuit : Hervé Bourhis les remercie en ouverture d’album et compose une sorte de théâtre de papier avec ces interprètes en guise de modèles. À l’image des pièces et films du duo ou des comédies italiennes des années 60-70, l’auteur signe une œuvre vive, à l’humour grinçant, brossant au vitriol personnages et situations. Le récit, très vite assez sombre, contient notamment une scène de fête masquée cauchemardesque particulièrement forte.

Hervé Bourhis / Glénat

Si la mise en page privilégie parfois un découpage en gaufrier de six à neuf cases, elle s’avère assez variée. Le dessin semi-réaliste n’hésite pas à exagérer des éléments (via, par exemple, une trame afin de suggérer la barbe naissante de Jérôme), comme à mettre l’accent sur certains d’entre eux par la mise en couleur. Cette dernière joue sur les contrastes et privilégie les gris, jaunes orangés et rouges. Ces partis pris stylistiques peu réalistes permettent d’exacerber certains traits et - paradoxalement ? - de faire ressortir la vraisemblance des atmosphères, comportements ou situations.

Hervé Bourhis / Glénat

Hervé Bourhis confirme qu’il est un grand portraitiste de la France contemporaine, possédant une patte précise et sans doute plus singulière qu’il n’y paraît au premier abord.

Hervé Bourhis / Glénat