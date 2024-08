Lions et agneaux - Robert Redford - critique

Résumé : À Washington, un sénateur aux ambitions présidentielles (Tom Cruise) essaie de vendre la dernière stratégie globale à une journaliste d’information de la télévision (Meryl Streep). Dans une université de la côte Ouest, un professeur idéaliste (Robert Redford) tente de convaincre un étudiant blasé de changer l’orientation de sa vie pour réaliser son potentiel. De l’autre côté de la planète, dans les montagnes enneigées de l’Afghanistan, deux de ses anciens élèves (Derek Luke et Michael Pena) se battent pour survivre...

Critique : Les réalisateurs hollywoodiens, quand ils veulent prendre la parole, expliciter leurs positions politiques et citoyennes, le font rarement avec sobriété. Robert Redford, connu pour ses positions progressistes, livre sans doute avec Lions et agneaux un sommet de modération cinématographique, une "petite" œuvre sans autres prétentions que de dire ses quatre vérités à l’Amérique de Bush Junior. Tout est dans le texte. La mise en scène, minimaliste, se réduit à deux huis clos, les bureaux d’un sénateur et d’un professeur, mis en contraste avec le terrain, les montagnes de l’Afghanistan : il y a donc ceux qui causent, au chaud dans leurs bureaux, et ceux qui se battent, les "Lions" n’étant pas ceux que l’on croit.

Paradoxalement, car trop démonstratif, ce contraste demeure le point faible du film. Sentimentalement gonflée, la partie guerre, clairement destinée à émouvoir les Américains, souligne trop lourdement le propos de Redford. Les deux autres scènes, en revanche, sont parfaites, didactiques sans jamais être plombées. La confrontation entre le sénateur et la journaliste est sans doute la plus convaincante des deux. Elle permet à Redford de dénoncer la politique de peur du gouvernement via le sénateur Irving (Cruise, dans un rôle fait pour lui), jeune loup prêt à tout, et la complaisance des médias, partie intégrante du plan politique, via une reporter en plein doute (Meryl Streep, remarquable). L’autre tête-à-tête, où s’affrontent un professeur (Redford) et l’un de ses étudiants, plus philosophique, complète le message : il faut s’engager dans la vie, réagir, militer, être réactif face au quotidien. Ceux qu’on voit combattre en Afghanistan, on le comprendra vite, sont deux des anciens élèves de l’universitaire. Le message qu’ils portent est lui bien plus simple : les soldats sont de braves types, patriotes, qui se sont engagés dans tous les sens du terme. Leur galère n’est que l’expression de l’ambition et de l’aveuglement de ceux qui les envoient au casse-pipe... autrement dit le sénateur Irving. La boucle est bouclée.

Bavard mais rarement vain, tapant là où il faut dans sa phase politique (les pics de la journaliste sont un régal critique), plus idéaliste mais tout autant juste sur le plan intellectuel (le personnage de Redford lui-même), Lions et agneaux, s’il a peu de chances de toucher l’Amérique profonde, n’en reste pas moins une charge sobre, claire et sincère contre tout un pays, ses gouvernants, qui foncent droit dans le mur, ses médias, qui ne cherchent plus à faire leur boulot d’analyse, et ses citoyens, qui ne s’engagent plus.