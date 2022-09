Armageddon Time - James Gray - critique

Résumé : Au milieu des années 1980, le quartier du Queens à New York est sous l’hégémonie du promoteur immobilier Fred Trump, père de Donald Trump, le futur président des États-Unis. Un adolescent étudie au sein du lycée de Kew-Forest School dont le père Trump siège au conseil d’administration de l’école et dont Donald Trump est un ancien élève.

Critique : James Gray depuis qu’il fait du cinéma tourne en permanence sur des thèmes qui le passionnent, voire le tourmentent. Cette fois, il endosse le rôle du biographe pour ausculter ce qui l’a amené à devenir artiste, à savoir son incommensurable désir d’émancipation intellectuelle et de justice. Le petit Paul passe ses journées à l’école à dessiner des portraits ou des super-héros, quand il ne cherche pas par tous les moyens à amuser la galerie. Il n’est pas fait pour l’école, qu’elle soit publique ou privée. C’est un gamin conçu pour s’évader grâce à la création artistique et pour réenchanter sa vie et celle qu’il aime en empruntant les chemins de traverse.

Pendant plus de deux heures, le cinéaste installe sa caméra au cœur d’une famille juive. Les figures paternelles gravitent autour du héros, à commencer par ce grand-père charismatique et aimant, qui est peut-être le seul à croire en ses aspirations. Armageddon Time est un film sur l’éducation, en ce qu’elle doit ouvrir des chemins et créer des espaces de liberté. Même la mort du vieil homme devient une opportunité pour le gamin à réinventer son existence et assumer les choix qui sont les siens.

James Gray filme avec une grâce infinie la relation entre Paul et un môme noir, élevé par une grand-mère démente, dans l’indifférence des institutions scolaires et sociales des États-Unis. À travers cette amitié, le cinéaste décrypte l’échec d’une société incapable d’émanciper ses citoyens et de les extraire de la misère dans laquelle ils grandissent. La porte à la délinquance juvénile semble déjà toute tracée ; en dépit du désir de justice de Paul, son ami s’y enfonce inexorablement. Il s’agit peut-être du film le plus politique du réalisateur. On pressent tout le militantisme d’un artiste qui voudrait grâce à son œuvre rectifier une société irrésistiblement aspirée par une droite dure, conservatrice et atone.

Voilà donc le film le plus sincère et abouti de James Gray. Le réalisateur invite son spectateur avec une histoire a priori simple à penser la tolérance et le progrès social. On ressort du récit réconcilié avec beaucoup de tendresse, de joie et d’inquiétudes, comme si la réalité était bien moins dure qu’une page de cinéma.