Loup & chien - Claudia Varejão - critique & test DVD

Résumé : Née sur une île marquée par la religion et les traditions, Ana embarque pour un voyage libérant de nouveaux désirs alors qu’elle rencontre la rayonnante Cloé et se lie d’amitié avec la communauté queer locale.

Critique : Coproduction franco-portugaise, Loup & chien est le premier long métrage de fiction de Claudia Varejão. La réalisatrice portugaise, par ailleurs photographe, était jusque-là connue pour ses courts métrages et trois documentaires. Présenté au Festival de Venise 2022 et d’autres rencontres cinématographiques, le film est né de la volonté de la cinéaste d’aborder une réalité qu’elle avait observée sur l’île São Miguel, la plus grande de l’archipel portugais des Açores : la cohabitation plus ou moins harmonieuse entre la communauté catholique et les jeunes LGBTQIA+. Ne souhaitant pas réaliser un documentaire, elle a préféré entreprendre une fiction dans les Açores, choisissant des acteurs non professionnels, habitants des îles. Le scénario, coécrit avec Leda Cartum, est donc initialement basé sur un contraste culturel et générationnel. D’un côté une ancienne génération qui perpétue les traditions professionnelles (la pêche pour les hommes) et religieuses (une pratique quotidienne du catholicisme), avec une stricte séparation des tâches masculines et féminines. De l’autre une jeunesse cherchant sa voie et sa liberté, et cassant les conventions de genre.

Le choc pourrait être brutal et pourtant, liens affectifs familiaux oblige, une sorte de tolérance réciproque s’affirme, même si certains regards et silences traduisent l’hostilité des anciens. Plusieurs passages sont à la limite du cinéma-vérité, la réalisatrice filmant à parts égales les différents rituels, des processions religieuses aux danses de travestis, avec au détour d’une séquence l’imbrication entre les deux mondes. Dans le dossier de presse, Claudia Varejão précise : « Je voulais avant tout regarder la vie des gens et raconter les histoires qu’ils m’offraient. Le catholicisme est à la base du dégout de certains pour la diversité de l’humanité avec le rejet des unions de couple de même sexe, la non-acceptation des vies et des corps trans, la vision de la sexualité comme le territoire de la procréation, le rejet du plaisir corporel. La vérité, c’est que ces convictions continuent de se propager grâce à la peur et à la pauvreté. Ces comportements sont encore extrêmement visibles dans la vie des gens. Un film qui parle de la jeunesse et de la diversité doit montrer cela mais aussi les oppositions ».

Le message de la réalisatrice est ainsi on ne peut plus humaniste et penche ouvertement pour l’évolution des mœurs, même si elle ne condamne pas directement les personnages âgés de son récit, la misère sociale et l’absence de toute perspective semblant renforcer les préjugés. Entre réalisme social et distance poétique, Loup & chien distille un véritable charme, renforcé par la qualité de la photographie de Rui Xavier, des illustrations musicales délicieusement nostalgiques (Jeanette, Jeanne Mas), et de jeunes non-professionnels bien dirigés, dont le pasolinien Ruben Pimenta. On regretta juste une idylle un brin terne qui apporte peu à la narration, et quelques longueurs qui ne semblent pas toujours justifiées. Mais le métrage révèle un authentique talent, dont on attend avec intérêt la prochaine fiction.

Le test DVD

L’image

Image 1.33. Le DVD est techniquement impeccable sur le plan visuel, et restitue à merveille le travail du chef opérateur Rui Xavier. Des séquences de baignade aux rituels festifs et colorés, la photo est splendide.

Le son

Son stéréo, 5.1. Version originale portugaise, avec sous-titres français ou anglais. La qualité sonore est réelle, et doit beaucoup aux compétences de l’ingénieur du son Olivier Blanc. Précisons que le film n’abuse pas des références musicales, qui restent heureusement limitées à des extraits revisités de Toute première fois et Porque te vas.

Les suppléments

On aurait aimé découvrir un court métrage ou un documentaire de la cinéaste. Les bonus disponibles n’en demeurent pas moins attractifs.

Entretien avec la réalisatrice et le producteur Jérôme Blesson

Cet entretien croisé de 13 mn permet d’en savoir plus sur le projet du film et ses conditions de tournage. La réalisatrice explique le point de départ du long métrage, les raisons du choix d’une fiction et des deux interprètes principaux, le message qu’elle souhaite transmettre, et la place réservée à l’improvisation. Le producteur précise l’origine de sa collaboration avec Claudia Varejão et les difficultés de financement recontrées.

Bio-filmographie / Galerie photos / Bande-annonce

La galerie photos (1 mn) est composée d’images du film. Il est à noter que la réalisatrice a également eu une formation de photographe, à l’instar d’une Agnès Varda.